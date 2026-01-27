聽新聞
社宅育兒租金補貼 高雄加碼

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄報導

高雄市長陳其邁昨宣布針對社會住宅族群推出「育兒租金補貼2.0」，凡租戶家中育有0至2歲幼兒，補貼金額再加1.5倍，設籍高雄每名子女還可再獲2000元在地加碼，補貼方案每年均採一次性發放。

育有2子的翁姓租屋族說，補貼雖有餘裕能支付托嬰、奶粉尿布等費用，心理壓力減輕，但相較租金補貼，家長更重視公共托嬰、托育補助和臨托資源，才能減輕養育壓力。

林姓家長說，孩子僅參加科學營、冬令營動輒花上萬元，育兒支出負擔沉重。若要真正提升生育意願，政府可針對多胎家庭提更具體的誘因措施，例如育有3名子女以上，提供婚育宅免租金，家長居住無虞，才敢安心生養。

另名租屋族認為，市府婚育安居政策多是「生了才幫」，針對已育有孩子的家庭才有補助，租屋族遇到的問題礙於經濟層面不敢生，希望市府能在民眾準備階段就給予保障，「租屋準父母最怕的是，孩子一出生被迫搬家」。

議員王耀裕認為，育兒與教育開銷大，應該有再加碼空間。議員李雨庭表示，今年市府以囤房稅編列1.28億元統籌支應，全力在議會支持通過這筆預算。

市議員陳慧文說，高雄在產業轉型，讓年輕人願意留在高雄，「居住正義」與「育兒支持」雙軌並行，將囤房稅的稅收，回饋給最需要租屋資源育兒家庭；育兒家庭最缺的是時間，應最大程度簡化申請流程，串接戶政與稅務資料資格勾稽，落實「免申請、主動撥付」或「一鍵申請」。

市議員許采蓁說，後續可參考新加坡Baby Bonus制度，除一次性補助，可搭配「兒童培育帳戶」，政府與家長投入，資金專款專用於托育、醫療與教育，協助家庭穩定育兒規畫，補貼不只短期，也能陪伴成長。

