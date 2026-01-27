高雄提高婚育宅 車位不足惹議

高雄市政府自籌自建大寮社會住宅預計今年7月完工招租共384戶，是首批新婚及育兒家庭「婚育宅」，市長陳其邁昨視察並宣布婚育宅比率提高四成約154戶。但議員觀察，汽車停車位185個還不到戶數的一半，嚴重不足，停車費恐比社宅租金高；台南鬧區「宜居小東」社宅有一成婚育宅，已截止受理，資格審查中。

大寮社宅為地上10層、地下2層建築物，1樓到4樓是無障礙房型共384戶，婚育宅比率提高到四成約154戶，讓新婚及育有0到6歲幼兒家庭優先申請入住，租期最長12年，還加碼育兒租金補貼。

高雄市政府自建的大寮社會住宅樣品屋。記者郭韋綺／攝影 高市議員邱于軒指出，大寮社宅汽車停車位共185個，弱勢戶未來恐面臨停車位不足，須到外面租車位，停車費恐比社宅租金還高，要求通盤檢討車位不足問題。除社宅住戶，身障社區日照據點、身障居服據點、托嬰中心，都有臨停與固定停車需求，以身障日照來說，接送車輛進出。

邱于軒說，店鋪配置也會衍生臨停，不論是民眾採買、短暫停留，勢必和住戶、日照接送車輛產生交織，商住共存、動線分流缺乏明確規畫。都發局應盡快整合周邊，盤點附近閒置空地，補足停車空間，而不是住戶入住後才發現。

都發局住宅發展處長郭柏宏說，以過去入住社會住宅經驗來看，不是每戶都有汽車停車位需求，反而機車位需求量更高，地下樓層502個機車位，社宅鄰近捷運大寮站，期待入住戶多利用大眾交通運輸工具。

台南社會住宅指標案件「宜居小東」376戶，婚育戶保障一成，申請案件達3150件，招租熱烈，進入資格審查階段，後續依序通知民眾補正資料、評點與抽籤、看屋選屋及簽約等作業，預計6月起陸續入住。

台南市都發局表示，「宜居小東」是市府興辦第3座社會住宅，位在小東路地下道旁，除坐落在台南公園的正對面，距離台南火車站、成功大學及成大醫院非常近，兼顧生活機能與社會照顧，1樓設幼兒園、日照中心與店鋪空間，地下停車場由交通局委外經營公共停車場，結合托育、長照與生活服務機能，滿足不同年齡層住戶需求，讓社宅成為與社區共融、共好的生活場域。