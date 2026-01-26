聽新聞
恆春出火地質公園2/1開幕式免費門票索取秒殺 同步線上直播
屏東恆春半島最新地標恆春出火地質公園，擁有水火共生奇景將在2月1日盛大啟用，由蒂摩爾古薪舞集及戴曉君Sauljaljui帶來開幕式，開放線上索取3000張免費門票隨即秒殺，不過沒關係，縣府將同步在「屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁線上直播開幕式，不過後半場的動力火車演出，礙於版權，將無法線上直播。
縣府交旅處表示，恆春出火地質公園占地2.9公頃，歷經多年的規畫，保留地底下自然湧出天然氣「出火」奇景，打造獨特環形水池，完美呈現「水中有火、火中有水」的地質劇場。為給遊客更友善遊憩體驗，園區內增設生態密林區與觀星空間，並在環境展示遊客休憩站等設施上優化，不論在白晝或深夜，都能展現層次分明的壯麗美感。
出火地質公園將在2月1日晚間6時開幕，蒂摩爾古薪舞集揭開序幕，接續戴曉君Sauljaljui演出並祈福儀式，向祖靈祈求平安與祝福。壓軸邀請動力火車帶來40分鐘經典金曲，點燃冬季最熱情的夜晚。開幕式將在屏東go好玩粉絲專頁線上直播，動力火車演出因涉及版權等問題，將無法線上直播，還請民眾見諒。
交旅處表示，現場有活動專屬「出火發光杯」、「出火之巾」及限定螢光棒，現場拍照打卡就有機會獲得，數量有限送完為止。
交旅處提醒，活動當天園區全面禁止停車，周圍路段下午3時至晚間10時實施交通管制，更規畫「專屬接駁車」，活動當日憑電子票或實體票，皆可下午4時起搭乘接駁車，恆春鎮立體停車場發車，中途停靠恆春古城東門停車場，每15分鐘一班往返出火地質公園，並規畫復康巴士預約服務，從恆春轉運站直達出火地質公園（復康巴士接駁為下午4時至晚間9時，預約電話：屏南區8892293轉403）
