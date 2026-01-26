不用再擔心晴天淹水！感謝老縣長蘇貞昌 屏東鹽埔、共和村抽水站完工

屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區共和村、鹽埔村，位處東港溪出海口周邊，地勢低窪受潮汐影響，鄉親飽受晴天淹水之苦，在老縣長蘇貞昌擔任行政院長任內獲支持，新建兩座抽水站共4.7億元，全由中央支應，昨舉行完工典禮，蘇貞昌出席，鄉親製作紅布條感謝老縣長。

昨完工典禮很熱鬧，老縣長蘇貞昌、內政部長劉世芳、縣長周春米、立委徐富癸出席，新建完工鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程總經費4.7億元，全由中央補助，可改善新園鄉共和村、鹽埔村長期淹水問題，守護約246公頃土地。

周春米說，新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站工程，源自於2022年行政院前院長蘇貞昌任內至屏東視察，縣府團隊提出防洪升級計畫，B幹線工程經費約1.3億元、C幹線約3.3億元，兩項工程合計近4.7億元，由中央全額補助，謝謝護國院長蘇貞昌擔任行政院長期間，長期關心鹽埔漁港淹水問題與內政部、國土署支持。

周春米說，去年颱風期間視察B幹線工程，實際發揮效能，降低積淹水；C幹線3台抽水機，每秒可抽水約6.9公噸，兩項工程合計每秒抽水量達近10公噸，相較過去提升10倍，強化整體防洪量能。

蘇貞昌致詞說，鹽埔漁港一帶淹水問題，從1981年他首次參選省議員時便已存在，擔任行政院長期間，特地到東港視察。地方推動大型建設不易，須由中央一次到位推動，他感謝內政部、國土署工程團隊與縣長周春米密切配合，議會與地方全力支持，見證工程啟用，他感到非常開心。

內政部長劉世芳說，過去即使大晴天，在地鄉親常因潮汐出現積水，居民生活不便，徹底改善水患刻不容緩，B、C幹線工程歷時約2年半。