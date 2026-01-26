不用再擔心晴天淹水！感謝老縣長蘇貞昌 屏東鹽埔、共和村抽水站完工

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新園鄉C幹線抽水站完工舉行揭牌儀式，縣長周春米（左五）、內政部長劉世芳（左六）、老縣長蘇貞昌（左七）出席。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區共和村、鹽埔村，位處東港溪出海口周邊，地勢低窪受潮汐影響，鄉親飽受晴天淹水之苦，在老縣長蘇貞昌擔任行政院長任內獲支持，新建兩座抽水站共4.7億元，全由中央支應，昨舉行完工典禮，蘇貞昌出席，鄉親製作紅布條感謝老縣長。

昨完工典禮很熱鬧，老縣長蘇貞昌、內政部長劉世芳、縣長周春米、立委徐富癸出席，新建完工鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程總經費4.7億元，全由中央補助，可改善新園鄉共和村、鹽埔村長期淹水問題，守護約246公頃土地。

周春米說，新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站工程，源自於2022年行政院前院長蘇貞昌任內至屏東視察，縣府團隊提出防洪升級計畫，B幹線工程經費約1.3億元、C幹線約3.3億元，兩項工程合計近4.7億元，由中央全額補助，謝謝護國院長蘇貞昌擔任行政院長期間，長期關心鹽埔漁港淹水問題與內政部、國土署支持。 

周春米說，去年颱風期間視察B幹線工程，實際發揮效能，降低積淹水；C幹線3台抽水機，每秒可抽水約6.9公噸，兩項工程合計每秒抽水量達近10公噸，相較過去提升10倍，強化整體防洪量能。

蘇貞昌致詞說，鹽埔漁港一帶淹水問題，從1981年他首次參選省議員時便已存在，擔任行政院長期間，特地到東港視察。地方推動大型建設不易，須由中央一次到位推動，他感謝內政部、國土署工程團隊與縣長周春米密切配合，議會與地方全力支持，見證工程啟用，他感到非常開心。 

內政部長劉世芳說，過去即使大晴天，在地鄉親常因潮汐出現積水，居民生活不便，徹底改善水患刻不容緩，B、C幹線工程歷時約2年半。

縣府水利處表示，共和及鹽埔兩村，位處東港溪出海口周邊，地勢低窪且受潮汐頂托影響，排水條件先天不佳，農曆大潮即便無雨也常發生海水倒灌。B、C幹線抽水站啟用後，形成聯合防洪網絡，改善長年淹水問題。

屏東縣長周春米（右）與老縣長蘇貞昌（左）了解新建抽水站的運作情況。記者劉星君／攝影
屏東縣新園C幹線抽水站完工運作的情況。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉Ｃ幹線抽水站空拍圖。圖／屏東縣政府提供
鄉親們掛上布條感謝老縣長蘇貞昌擔任行政院長時協助核定經費建置抽水站。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉Ｃ幹線抽水站空拍圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣新園C幹線抽水站完工運作的情況。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉C幹線抽水站完工舉行揭牌儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉C幹線抽水站完工舉行揭牌儀式，揭牌儀式前先拜拜。記者劉星君／攝影
行政院 蘇貞昌 淹水

