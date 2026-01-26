陳其邁加碼婚育宅及租金補貼 高雄逾萬戶受惠

高雄市長陳其邁今天宣布「婚育宅及租金補貼」加碼政策，表示高雄婚育宅比率將由20%加碼至40%，同時擴大育兒租金補貼，預計可照顧1萬2560戶育兒租屋家庭。

陳其邁今天視察大寮社宅興建進度，並接受媒體聯訪表示，這幾年大寮就業人口上升速度非常快，提供交通便利的社會住宅，可滿足民眾住宅需求，且周邊鄰近幾個重要工業區，人口結構也比較年輕。

陳其邁並宣布「婚育宅及租金補貼」加碼政策，他說，中央定社宅中的20%比率做為婚育宅，高雄再加碼20%至40%，這些婚育宅預計今年中招租，到時大寮社宅會提供154戶婚育宅，開放新婚或育兒家庭申請。

他並表示，高雄市育兒租金補貼也升級為2.0版，新增2項加碼措施，包括0到2歲幼兒補貼加碼1.5倍；0到12歲的小朋友若設籍高雄，每一名還會再加碼給新台幣2000元，預計可照顧1萬2560戶的育兒租屋家庭。

陳其邁說，透過涵蓋更廣、補貼權重更高的機制，盼能減輕育兒家庭在居住及育兒的負擔。

另外，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天也出席視察社宅，有媒體詢問是否交棒給賴瑞隆，陳其邁說，市長人選在立法院的表現及地方服務可受公評，民眾會選出最適當、能讓高雄市政繼續進步的市長人選。

市府表示，高雄挺婚育，首波標的「大寮社宅」緊鄰捷運站，具備托嬰中心等完善機能，今年中旬完工招租時即可適用。