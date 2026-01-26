高雄大寮社宅婚育宅拚生育率 民代憂車位不足恐陷停車費比租金貴
高雄市政府自籌自建的大寮社會住宅，將婚育宅比例提高到40%，鼓勵新婚夫妻生小孩，提高生育率；不過，議員點出停車空間嚴重不足，應全面盤點車位，否則未來停車費恐比社宅租金高。
大寮社宅工程有一期、二期，一期為地上10層、地下2層建築物，1到4樓是無障礙房型，總計384戶，預計今年7月完工，最受矚目的是，婚育宅比例提高到40%、約有154戶，讓新婚及育有0-6歲幼兒家庭優先申請入住，租期最長12年，另還加碼育兒租金補貼。
議員邱于軒指出，一期社宅停車位僅有185戶，未來弱勢戶恐面臨停車位不足，必須到外面租車位，停車費恐比社宅租金還高，要求二期社宅通盤檢討車位不足問題。
除社宅住戶外，身障社區日間照顧據點、身障居服據點、托嬰中心，都會產生臨時停車與固定停車的需求，以身障日照來說，一定會有接送車輛進出。
再來店鋪配置也會衍生臨停需求，不論是民眾採買、短暫停留，勢必和住戶、日照接送車輛產生交織，商住共存、動線分流缺乏明確、完整規畫。
邱于軒說，都發局應盡快整合周邊資源，盤點附近閒置空地，補足停車空間，而不是等到住戶全面入住後，才發現已經來不及補救。
都發局住宅發展處長郭柏宏回應，以過去已經入住社會住宅經驗來看，並不是每一戶都有汽車停車位的需求，反而機車位需求量更高，地下樓層配置502個機車位，加上社宅鄰近捷運大寮站，未來期待入住戶多利用大眾交通運輸工具通勤、接駁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言