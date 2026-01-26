高雄大寮社宅婚育宅拚生育率 民代憂車位不足恐陷停車費比租金貴

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄大寮社會住宅一期規畫384戶，最受矚目是婚育宅比例提高到40%，市長陳其邁今到工地視察進度。記者郭韋綺／攝影
高雄大寮社會住宅一期規畫384戶，最受矚目是婚育宅比例提高到40%，市長陳其邁今到工地視察進度。記者郭韋綺／攝影

高雄市政府自籌自建的大寮社會住宅，將婚育宅比例提高到40%，鼓勵新婚夫妻生小孩，提高生育率；不過，議員點出停車空間嚴重不足，應全面盤點車位，否則未來停車費恐比社宅租金高。

大寮社宅工程有一期、二期，一期為地上10層、地下2層建築物，1到4樓是無障礙房型，總計384戶，預計今年7月完工，最受矚目的是，婚育宅比例提高到40%、約有154戶，讓新婚及育有0-6歲幼兒家庭優先申請入住，租期最長12年，另還加碼育兒租金補貼。

議員邱于軒指出，一期社宅停車位僅有185戶，未來弱勢戶恐面臨停車位不足，必須到外面租車位，停車費恐比社宅租金還高，要求二期社宅通盤檢討車位不足問題。

除社宅住戶外，身障社區日間照顧據點、身障居服據點、托嬰中心，都會產生臨時停車與固定停車的需求，以身障日照來說，一定會有接送車輛進出。

再來店鋪配置也會衍生臨停需求，不論是民眾採買、短暫停留，勢必和住戶、日照接送車輛產生交織，商住共存、動線分流缺乏明確、完整規畫。

邱于軒說，都發局應盡快整合周邊資源，盤點附近閒置空地，補足停車空間，而不是等到住戶全面入住後，才發現已經來不及補救。

都發局住宅發展處長郭柏宏回應，以過去已經入住社會住宅經驗來看，並不是每一戶都有汽車停車位的需求，反而機車位需求量更高，地下樓層配置502個機車位，加上社宅鄰近捷運大寮站，未來期待入住戶多利用大眾交通運輸工具通勤、接駁。

大寮社會住宅單人房型。記者郭韋綺／攝影
大寮社會住宅單人房型。記者郭韋綺／攝影
無障礙浴廁寬敞明亮。記者郭韋綺／攝影
無障礙浴廁寬敞明亮。記者郭韋綺／攝影
大寮社會住宅一期規畫384戶，預計今年7月完工。記者郭韋綺／攝影
大寮社會住宅一期規畫384戶，預計今年7月完工。記者郭韋綺／攝影
大寮社會住宅1到4樓規畫無障礙房型。記者郭韋綺／攝影
大寮社會住宅1到4樓規畫無障礙房型。記者郭韋綺／攝影
高雄大寮社會住宅預計今年7月完工，市長陳其邁到工地視察進度。記者郭韋綺／攝影
高雄大寮社會住宅預計今年7月完工，市長陳其邁到工地視察進度。記者郭韋綺／攝影
高雄大寮社會住宅規畫384戶，市長陳其邁視察工地進度。記者郭韋綺／攝影
高雄大寮社會住宅規畫384戶，市長陳其邁視察工地進度。記者郭韋綺／攝影

