獨／高雄1月迄今10人死於車禍 道安會報在即成新任警察局長挑戰之一
高市新任警察局長趙瑞華本月20日上任前夕，路竹區中山南路發生菲律賓籍2名移工因捷運工程道路縮減，遭大貨車撞擊，雙雙被輾斃慘劇；1月迄今已發生9起A1車禍釀10人死亡；本周市府道安會報在即，發生死亡車禍率高的分局長被點名參加，而防制交通成新上任的趙瑞華挑戰之一。
高雄市1月剛跨年，發生唐姓男大生騎機車在前鎮區中華五路遭後方大貨車輾斃，車禍路口因路幅縮小，汽機車交織問題嚴重，且公車站設在近路口處，造成騎士繞過公車時事故頻傳，當地里長質疑，交通局在路中畫設左轉附加車道和槽化線後，造成車道更窄，險象環生，但市府多年來未積極解決，死者家屬也質問道路標線、車道配置有問題，將提出國賠。
中油65歲員工周姓男子本月將屆齡退休，9日開公務車執行巡管作業，行經仁武區水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞死35歲洪姓機車騎士。
郭姓男子（26歲）1月12日晚間，開車沿鳥松區文前路南往北行駛，至仁武區八德南路及松藝路口左轉時，撞上直行的莊姓機車騎士（25歲），致莊男人車噴飛倒地不起，送醫不治。
除郭男肇事撞死騎士外，同日晚間8時許，34歲潘姓越南籍女子騎電動二輪車行經燕巢區中西路與該路段10巷路口，疑貪快違規左轉，害後方直行的24歲林姓軍人閃避不及撞上，林男噴飛傷重不治。
1月19日上午9時，32歲方姓男子駕大貨車，行經高雄路竹區中山南路118號前方時，與兩名騎車雙載的菲律賓籍男女移工發生碰撞，2人被捲入車底當場死亡。
死亡車禍件件怵目驚心，警察局長趙瑞華於20日接任前局長林炎田，本周市府將舉行每月例行性的道安會報，由於死亡車禍多，據了解，發生率高的分局長被點名報告如何防制，也是趙瑞華首次參加道安會報，成了上任後面臨的最重要挑戰。
