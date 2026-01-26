聽新聞
0:00 / 0:00
金門馬 逾千大陸跑者參賽
2026年金門馬拉松競賽組昨登場，逾7000名國內外跑者同場競速，其中包括1100多名大陸跑者參賽。明年金門馬20周年，是否擴大邀大陸跑友參加？陸委會主委邱垂正說，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮、健康有序，都是正向交流。
金門馬拉松賽事分2天，前天有6300名健康休閒組跑者自金城田徑場起跑，昨天6200名競賽組選手接力登場，2天賽事吸引逾1萬2500名、來自24個國家跑者齊聚浯島。
副縣長李文良表示，金門馬拉松不僅是體育賽事，更是行銷城市、促進國際與兩岸跑友交流的重要平台，今年有1100名大陸跑者參賽，增添多元交流意義，預估為地方創造8千萬至1億元觀光商機，明年第20屆將擴大舉辦。
今年賽道一大亮點為全馬路線回歸經典「伯玉路段」，並完成世界田徑總會（WA）與國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）重新丈量與認證，新路線整體更趨平緩。跑者沿途行經瓊林聚落、伯玉路、環島南路戰備坑道，及雙鯉湖、慈湖等景點，飽覽閩南聚落與戰地風光。
賽事成績方面，全程馬拉松男子組由肯亞選手Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒奪冠，女子組由Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒封后。全馬組總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一。
半馬競爭激烈，男子半馬由來自肯亞的Job Minacho" Kamonde 以1小時07分55秒稱王，女子半馬由來自大陸的奧運選手黃雪梅以1小時18分01秒蟬聯封后。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言