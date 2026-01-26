高雄果嶺公園2會館閒置 地方盼設旅客中心

高雄果嶺自然公園去年10月開放後70公頃面積僅幾間臨時廁所，民眾怨不便。原高雄高爾夫球場在經營方退出後，留下兩棟多功能會館閒置至今，議員建議市府應積極取得產權後，改造為旅客服務中心，結合休息、用餐和廁所，也可在建物內設球場歷史，留下過往比賽重要記憶。

果嶺自然公園每到假日成為遊憩熱點，每天平均湧入約1.8萬人次，市府雖然在八德南路停車場設貨櫃屋打造的廁所，搭建7間臨時廁所，但是仍有民眾反映占地龐大，盥洗空間仍不足，園區內缺乏休息室內空間，市議員湯詠瑜提議將原高雄球場所使用的兩棟會館改建使用。

球場路270號的兩棟建物前年因未辦理耐震能力評估，遭市府停用並斷水斷電，但隨著球場土地返還市府後，建物仍閒置，碩大無人建築在公園入口，和絡繹人潮成為對比。

湯詠瑜說，民眾反映園區缺乏盥洗空間，希望有旅客服務中心，該處屬水源保護區，不得興建全新建物，建議活化會館，在建物內陳設高雄球場歷史。民眾也說公廁位置不易辨識，反而多功能會館外觀醒目，空間龐大，不應成蚊子館。

市府公園處表示，果嶺自然公園現有建築因產權仍為社團法人高雄高爾夫俱樂部所有，建物結構未符合建築安全法，禁止使用，市府將積極與俱樂部協商，希望將建物騰空返還，或無償贈與市府，以利規畫，提升遊憩品質。