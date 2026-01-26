高雄3大旗艦公園 維護受考驗

高雄今年迎來3大旗艦公園星光水岸公園、台鐵機廠遊樂園和澄清湖大公園，維護管理受考驗，公園處雖擴大編列6.3億元，但民代認為全市公園民間認養率僅5％，95％由市府維護，市府應設法提升公園認養率，或加入建商維護條款，將建案周邊公園維護納為義務，減少市庫負擔。

公園處表示，公園認養單位有公司團體或里辦公處等，包括勞務或出資，公園認養數提升至2百多處，例如高雄公園、中央公園等，去年已邀集民間企業召開認養會議，鼓勵擴大認養。

公園處去年在全市846座公園編列5.14億元經費，用於綠地清潔、修繕和除草美化，截至去年9月底花近2.09億元，市府去年7月接管澄清湖風景區，10月開放果嶺自然公園，加上各區特色公園、老舊公園維護，議員憂經費吃緊。

高市府將雙湖公園、澄清湖和果嶺公園打造433公頃「澄清湖大公園」，加上2.6公頃多「星光水岸公園」預計今年4月開園，台鐵高雄機廠改造為室內遊樂園預計今年開幕。全市62座特色公園，規畫中2座、興建中7座，均由公園處維管。

市議員陳善慧說，果嶺公園1年養護經費1700萬元，建議開放企業認養和民間活動租借，辦企業家庭日或馬拉松，減輕維護成本。

市議員鄭孟洳說，若建案因鄰近公園綠地而受惠，市府應修法納入建商維護條款，要求同步維護責任，讓建商或企業認養後可以取得ESG指標、稅務減免或容積獎勵，增加誘因，對非法人團體、社區推動更彈性認養制度。

高雄推動路燈認養制度，民間可認捐路燈電費，鄭孟洳建議公園認養也能比照，建立小額捐助平台，或結合環保局「以功代金」，將原本買紙錢經費，改捐作公園維護。

市議員許采蓁說，闢建大型公園，擔心「只蓋不養」，市府過去曾提及設公園管理基金，惟受法規限制未實現，但建立專責基金或穩定財源才能保持公園品質。

公園處表示，評估檢討修法，將鄰近公園綠地而受惠建案納入維護條款；公園管理維護經費除公務預算，也可由高雄市永續綠建築經營基金支應，相關大型公園等維護經費，每年會視營運狀況逐年編列增加預算。