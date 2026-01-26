星期評論／交通平權 何時落實於屏東人的日常

高鐵延伸屏東案進入二階段環評，委員認為與台鐵路線高度重疊，要求補足說明，事實上，台鐵肩負通勤與區域運輸功能，能高速直達的高鐵象徵「城市進步」，兩鐵角色本來就不同，若以路線重疊為由，恐怕失去了交通建設長期重北輕南的解方。

高鐵延伸屏東一波多折，從左營案到高雄車站案，能否跨越高屏溪讓屏東縣民等逾10年，有民代直指，高鐵從台北到新左營300多公里花7年興建，新左營到屏東這段約20公里屏東人爭取逾10年，才進入二階環評。

重大交通建設有相關期程，高鐵延伸屏東牽動台灣長期存在交通資源分配，西部走廊從台北一路延伸台中、高雄，打造了一日生活圈，在軌道末端的屏東，交通平權長年遭忽視。

屏東縣人口是非六都第二多，南北幅員遼闊100公里，大眾運輸只能依賴台鐵，但台鐵南端止步枋寮車站，高速公路國道三號林邊段也是在2004年才通車，另，往返高屏台88快速道路每天運量高達6.8萬輛次，居全台快速公路之冠，尖峰時刻遇車禍，台88變大型停車場進退不得；屏東居民通勤、就醫、就學乃至產業，付出更高時間成本。

反對高鐵延伸屏東者多以效益不足、人口不夠密集質疑，以此邏輯，所有建設都會投入既有繁榮區、偏鄉與非都會區一再貼上「不划算」標籤，尤其中央積極推動大南方新矽谷計畫，屏東在這科技生態系也扮演重要角色，亟需完善配套。

盤點屏東多年來交通重大建設，高鐵延伸屏東、屏南觀光鐵道可行性研究、國10里港交流道延伸新威大橋新闢道路工程、高東第二條快速公路、屏南快速公路可行性研究，還有高雄捷運延伸東港林邊案，僅國10里港交流道延伸案已動工，交通平權何時能脫離「北方視角」、落實於屏東人的日常？