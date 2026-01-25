快訊

高雄科技執法114年舉發逾7萬件 違規最多地點曝光

中央社／ 高雄25日電

高雄交通警察大隊表示，去年科技執法共舉發7萬多件，以苓雅區中正一路與高速公路西側1萬4226件為最多。警方研判該處車流量大，駕駛人因不願久候或易誤判號誌等狀況而違規。

高雄市政府警察局交通警察大隊副大隊長徐志宏今天接受媒體聯訪表示，去年高雄108處科技執法主要取締超速、闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為，共舉發7萬648件。

徐志宏指出，苓雅區中正一路與高速公路西側2023年舉發1萬6769件，2024年舉發1萬1801件，去年舉發1萬4226件，3年合計舉發4萬2796件，且該處已連續3年為舉發件數最多地點。

徐志宏說，中正一路高速公路西側車道寬，區分國道下匝道及平面道路，路型較複雜，且該處車流量大，號誌週期及紅燈較長，研判駕駛人因不願久候、易誤判號誌或搶黃燈、闖紅燈而違規。

高雄交通大隊表示，去年科技執法舉發數量次之路段為大寮區鳳林三路與萬丹路口，共有4610件違規；第三名在鳳山區鳳松路與經武路口，共舉發3871件違規。

高雄交通大隊呼籲，駕駛人行駛道路時，應注意道路標線、標誌及號誌，勿闖紅燈、超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，並尊重其他用路人的路權安全，避免發生交通事故。

