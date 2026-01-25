快訊

香菜控贏了！2026屏東餃子王冠軍香菜水餃 是父對女兒的愛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
農曆新年將近，2026屏東餃子王昨在勝利星村舉行10強爭霸決賽。圖／屏東縣政府文化處提供
農曆新年將近，2026屏東餃子王昨在勝利星村舉行10強爭霸決賽。圖／屏東縣政府文化處提供

農曆新年將近，2026屏東餃子王今在勝利星村舉行餃子王決賽，晉級10強選手同場較勁，端出創意與美外兼具私房水餃，獲得冠軍的是屏東市何賢勇的香菜豬肉水餃，何笑說，因為小女兒喜歡吃香菜，研發女兒喜歡的香菜豬肉水餃。

63歲何賢勇說，3年前從鑄造業工廠組長退休，母親以前在麟洛鄉賣煎包、煎餃、蔥油餅與菜盒子等，母親已過世，很想念媽媽的味道，因此展開事業第二春，經營「賢在家勇哥水餃」。

第一次參賽拿下餃子王冠軍，何賢勇說，第一次參加抱持好玩，沒有想到會拿冠軍。當初想要用鮮肉剝皮辣椒，但因為女兒不吃辣椒，後來女兒喜歡吃香菜，就選擇香菜來做給女兒吃，之前也有做過香菜皮蛋，這次參賽因此選擇香菜水餃

何賢勇說，香菜水餃有加豬肉、蔥，一斤豬肉搭配250公克的香菜，香菜不能太多，會被搶味道。參賽名稱也很有趣就叫「幽默大師」，是他們家庭LINE群組名稱。

縣長周春米說，水餃王冠軍可以拿下6萬元獎金，香菜水餃，「香菜控有福了」，她也是吃下一整顆。勝利星村一年四季有不同風貌，過年就會想到吃餃子，餃子王今年第二屆舉辦。

餃子王決賽邀請美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人焦志方、翰品酒店高雄行政主廚江進華，以及「2025屏東餃子王」冠軍得主共同組成專業評審團，搭配150名事先預約報名「國民老饕」擔任試吃評審。評審們細細品嘗後皆讚不絕口，最終票選出前3名「餃餃者」，縣長周春米到場頒獎。

獲得前3名分別是，冠軍何賢勇的「黯然銷魂香菜爽口手工餃」可獲得6萬元獎金、亞軍「麵對面麵食館」的高麗菜水餃獲3萬元獎金、季軍則是來自個高雄的朋果廚房以彩漾花餃，可獲得1萬元獎金。

農曆新年將近，2026屏東餃子王昨在勝利星村舉行10強爭霸決賽，由縣長周春米頒獎，冠軍由屏東市何賢勇（左二）手工製作香菜水餃奪冠，一家人開心合影。記者劉星君／攝影
農曆新年將近，2026屏東餃子王昨在勝利星村舉行10強爭霸決賽，由縣長周春米頒獎，冠軍由屏東市何賢勇（左二）手工製作香菜水餃奪冠，一家人開心合影。記者劉星君／攝影
農曆新年將近，2026屏東餃子王昨在勝利星村舉行10強爭霸決賽，由縣長周春米頒獎。記者劉星君／攝影
農曆新年將近，2026屏東餃子王昨在勝利星村舉行10強爭霸決賽，由縣長周春米頒獎。記者劉星君／攝影

