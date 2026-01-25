高雄6至15樓集合住宅公安改善補助 延長申請至年底

高雄市「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」，市府工務局今天表示，將延長至今年12月1日，但已獲其他市府相關補助計畫者不得重複申請。

為持續提升集合住宅公共安全，市府工務局今天新聞稿表示，市府擴大推動「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」，補助對象從原先的8至15樓放寬至6至15樓集合住宅皆可申請，並將最高補助金額提高至新台幣30萬元。

工務局表示，「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」原本申請期限到去年12月1日，將延長至今年12月1日，但已獲其他市府相關補助計畫者不得重複申請。

工務局說明，高雄市自民國111年公告實施「8樓至15樓集合住宅」，應每3年1次於1月1日至3月31日前辦理建築物公共安全檢查及申報；6至7樓集合住宅自114年亦應每4年1次於第1季度前完成申報。

為強化集合住宅使用安全，今年持續補助集合住宅改善公安缺失，提高補助金額，並擴大補助適用6樓至15樓集合住宅皆可提出申請。

今年補助項目新增3類，包括住戶外推門扇影響安全梯之門扇（含框）拆除改善、避雷設備修繕或更新，及緊急供電系統改善。管理委員會或管理負責人可依公共安全檢查結果，針對需改善項目進行施工，完成申報後即可申請補助。