快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

高雄6至15樓集合住宅公安改善補助 延長申請至年底

中央社／ 高雄25日電

高雄市「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」，市府工務局今天表示，將延長至今年12月1日，但已獲其他市府相關補助計畫者不得重複申請。

為持續提升集合住宅公共安全，市府工務局今天新聞稿表示，市府擴大推動「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」，補助對象從原先的8至15樓放寬至6至15樓集合住宅皆可申請，並將最高補助金額提高至新台幣30萬元。

工務局表示，「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」原本申請期限到去年12月1日，將延長至今年12月1日，但已獲其他市府相關補助計畫者不得重複申請。

工務局說明，高雄市自民國111年公告實施「8樓至15樓集合住宅」，應每3年1次於1月1日至3月31日前辦理建築物公共安全檢查及申報；6至7樓集合住宅自114年亦應每4年1次於第1季度前完成申報。

為強化集合住宅使用安全，今年持續補助集合住宅改善公安缺失，提高補助金額，並擴大補助適用6樓至15樓集合住宅皆可提出申請。

今年補助項目新增3類，包括住戶外推門扇影響安全梯之門扇（含框）拆除改善、避雷設備修繕或更新，及緊急供電系統改善。管理委員會或管理負責人可依公共安全檢查結果，針對需改善項目進行施工，完成申報後即可申請補助。

公共 高雄市 住戶

延伸閱讀

SUPER JUNIOR演唱會後續攤 高雄夜市商圈成長破3成

影／黃國昌評「讓人失望」 賴瑞隆回擊：19會期獲優秀立委肯定

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

台南來亞大樓市府將強制拆除 所有權人不甘財產被剝奪提告遭駁回

相關新聞

燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

屏東燈節精彩不間斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」，隨著演出展開，觀眾掌聲、歡呼聲不斷，現場氣氛熱烈，壓軸由人...

高雄土方查核新制 民團怒斥：把技師當監工

高雄市府因應「土方之亂」，修正港區整地收受土石方實施計畫，其中要求專任工程人員需在出土查核表單中簽名，確認土方沒夾帶營建...

獨／高雄科技執法去年舉發7萬件 這一處連3年蟬聯「魔王路段」

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，其中中正一路與高速公路西側連3年蟬聯冠軍，「魔王路段」3年讓4萬2796名...

獨／高市科技執法今年再增10處 貨櫃車專用道鎖定小車開罰

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，交大預計今年再新增10處；去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也加裝科技執法，...

地方發紅包 澎湖白沙鄉1萬最高

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所昨天普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元，嘉義市6000元，長者加碼1000元春...

高雄25處行人路口AI偵測警告 駕駛違規量少4成

行人在路口發生事故導致死亡不乏其例，經查主要因汽機車未禮讓行人，高雄市4年前首創「未禮讓行人違規科技執法」，以AI攝影機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。