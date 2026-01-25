靈鷲山屏東首屆普仁獎 高樹國中鋼鐵少年巴郡雁入圍全國獎

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府教育處長陳國祥（右）與高樹國中九年級巴郡雁（左）合照。記者劉星君／攝影
屏東縣府教育處長陳國祥（右）與高樹國中九年級巴郡雁（左）合照。記者劉星君／攝影

靈鷲山普仁獎舉辦23年今年首度將屏東區獨立舉辦，31名屏東各校在逆境中堅守品德與效型的學生們今接受表揚，高樹國中九年級的巴郡雁將代表屏東區入圍全國，他是家中堅實肩膀，課業名列前茅，主動幫忙同學。

九年級巴郡雁來是三地門鄉青葉部落，父親今天也陪他一起，母親擔任居服員，父親當年因軍中職災導致嚴重聽損，父親現為長照司機，家中環境雖不富裕，懂事的他，包攬家務也協助家中農事。巴郡雁說，這次獲獎不僅是成果展現，也是學習挑戰自己，相信自己過程，將所學知識，應用於生活與學習中，感謝所有幫助過他的每個人。

巴郡雁寫了一手好字，很會寫書法，也愛唱歌，校長盧劍峰形容，郡雁憑藉的鋼鐵意志重整人生節奏，也保有正直、感恩的品格。

普仁獎創辦人靈鷲山開山住持心道法師，自幼飽受戰火磨難，教育是翻轉命運關鍵力量，在2003年創立普仁獎，表揚在困頓中堅持美善國中小學生，也被譽為「普仁小太陽」。

普仁獎以「關心、愛心、慈悲心服務社會」為核心理念，評選過程嚴謹。屏東區今年經志工實地家訪與層層審查，從眾多申請者選拔出31名，國小組16名與國中組15名。每一名獲獎者代表資源匱乏中，仍能守住良善底線、實踐孝道的尊貴品質。

屏東縣府教育處長陳國祥說，感謝靈鷲山多年來深耕品德教育，誠信與美德是跨越時代競爭力，勉勵學子善用圖書館資源，閱讀翻轉社會階層。

靈鷲山普仁獎全球推行委員會副總召集人寶月法師說，首屆屏東頒獎展現對在地學子深厚情感，期許獲獎者「今日照亮自己，日後溫暖他人」。

高屏講堂監院法泰法師則特別致謝志工團隊半年來無怨無悔的家訪與籌備，成為孩子生命中關鍵的貴人。

屏東縣 法師 東區

相關新聞

燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

屏東燈節精彩不間斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」，隨著演出展開，觀眾掌聲、歡呼聲不斷，現場氣氛熱烈，壓軸由人...

高雄土方查核新制 民團怒斥：把技師當監工

高雄市府因應「土方之亂」，修正港區整地收受土石方實施計畫，其中要求專任工程人員需在出土查核表單中簽名，確認土方沒夾帶營建...

獨／高雄科技執法去年舉發7萬件 這一處連3年蟬聯「魔王路段」

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，其中中正一路與高速公路西側連3年蟬聯冠軍，「魔王路段」3年讓4萬2796名...

獨／高市科技執法今年再增10處 貨櫃車專用道鎖定小車開罰

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，交大預計今年再新增10處；去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也加裝科技執法，...

地方發紅包 澎湖白沙鄉1萬最高

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所昨天普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元，嘉義市6000元，長者加碼1000元春...

高雄25處行人路口AI偵測警告 駕駛違規量少4成

行人在路口發生事故導致死亡不乏其例，經查主要因汽機車未禮讓行人，高雄市4年前首創「未禮讓行人違規科技執法」，以AI攝影機...

