藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

SUPER JUNIOR演唱會後續攤 高雄夜市商圈成長破3成

中央社／ 高雄25日電

韓國男團SUPER JUNIOR在高雄巨蛋開唱，湧入海內外逾3萬名粉絲，也強勁帶動演唱會經濟效益。市府經發局今天表示，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長破3成。

SUPER JUNIOR於23至25日在高雄巨蛋連唱3天，號召海內外超過3萬名粉絲齊聚高雄。高市府經發局今天發布新聞稿表示，從首場演唱會結束後，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長突破3成、人潮甚至較平日翻倍。

經發局長廖泰翔表示，此次演唱會，高雄多處地景打上藍光，以及交通號誌彩蛋、高雄捷運限定應援等多項驚喜；經發局也設計專屬SUPER JUNIOR券面的「商圈夜市優惠券」，歡迎粉絲走進高雄各商圈夜市與觀光景點，留下難忘追星回憶。

瑞豐夜市「洋洋得串」黃老闆表示，透過近期一系列城市應援規劃，吸引大批粉絲提早南下朝聖，瑞豐夜市人潮更是爆發式湧入，攤位前排隊人龍擠爆，看著歌迷們拿著優惠券點餐，備餐的手根本停不下來。

經發局表示，今天在左營、美麗島及巨蛋3處指定捷運站，仍持續提供商圈夜市優惠券兌換服務，其中左營與美麗島站服務至晚間7時30分，巨蛋站則延長服務至晚間11時30分，提醒尚未兌換歌迷要把握機會。

另外，先前持有的「2025商圈夜市優惠券」，使用期限僅至今年2月28日，提醒粉絲盡快前往高雄市合作商圈夜市及店家消費使用。

瑞豐夜市 粉絲 演唱會

