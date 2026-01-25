快訊

燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供

屏東燈節精彩不間斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」，隨著演出展開，觀眾掌聲、歡呼聲不斷，現場氣氛熱烈，壓軸由人氣天團玖壹壹登場，璀璨煙火劃破天空，震撼視覺與聽覺。縣長周春米說，現場民眾滿足笑容，就是對縣府團隊最大的肯定，邀請大家來屏東賞燈。

周春米說，開幕大戲「屏東流」由導演林于竣執導，以8個章節串聯縣民公園地景，融合文化底蘊與城市能量，打造專屬屏東大型戶外展演。演出由屏東原民之光、曾入圍葛萊美獎的三地門金曲歌后桑梅絹揭開序幕，小琉球歌手陳孟賢貫穿全場，集結九天民俗技藝團、屏東戰隊（Pingtung Force）、傳龍武學醒獅戰鼓藝術團夜光龍、潮和國小扯鈴隊等多組表演團隊，展現屏東多元族群文化與世代共創的豐沛能量，最終由玖壹壹與煙火秀劃下完美句點，讓現場民眾大呼過癮。

縣府傳播暨國際事務處指出，本次開幕大戲動員台前幕後超過150名工作人員參與，演出人員年齡橫跨兒童、青少年、青年至壯年世代，形塑屬於屏東的全世代表演團隊。歷經半年籌備與密集排練，結合縣民公園建築與地景特色，橫跨天、地、水三大場域，呈現2026屏東燈節自製開幕大戲「屏東流」，為燈節揭開氣勢磅礡的序幕。

屏東燈節將持續亮燈至3月8日，燈節小提燈「馬耀風情」將在2月13、 14、15 日上午10時起，在屏東、潮州、枋寮火車站及東港、水門轉運站、海口看海美術館發放；春節期間於2月19日至21日，每日下午5時在縣民公園、萬年溪及客家燈區服務台發放，勝利星村將軍之屋則於下午3時起發放，每人限領一盞，數量有限，送完為止。

屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」。圖／屏東縣政府提供
開幕大戲「屏東流」由導演林于竣執導，以8個章節串聯縣民公園地景，融合文化底蘊與城市能量，打造專屬屏東大型戶外展演。演出由屏東原民之光、曾入圍葛萊美獎的三地門金曲歌后桑梅絹揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
開幕大戲「屏東流」由導演林于竣執導,以8個章節串聯縣民公園地景,融合文化底蘊與城市能量,打造專屬屏東大型戶外展演。演出由屏東原民之光、曾入圍葛萊美獎的三地門金曲歌后桑梅絹揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷，24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」，縣長周春米歡迎大家一起來屏東賞燈。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節精彩不中斷,24日晚間縣民公園推出開幕大戲「屏東流」,縣長周春米歡迎大家一起來屏東賞燈。圖／屏東縣政府提供

