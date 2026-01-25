聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高市科技執法今年再增10處 貨櫃車專用道鎖定小車開罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道已加裝科技執法，尚未接電，未來將鎖定小型車誤闖為舉發對象。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道已加裝科技執法，尚未接電，未來將鎖定小型車誤闖為舉發對象。記者石秀華／攝影

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，交大預計今年再新增10處；去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也加裝科技執法，將鎖定小車誤闖舉發，記者直擊不少貨櫃車未走專用道和小車爭道，當地民眾憂未廣為宣導，不少用路人擔心成了科技執法下的「提款機」。

高雄市去年科技執法共有108處，共舉發總件數為7萬648件，其中9處為租賃式，契約去年12月到期，今年將重新擇定地點建置，另有5處新增，迄今有104處，交大預計今年全市再增加10處科技執法。

高市沿海路因是高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路，平均上下班尖峰期，有高達3、40輛大車行駛，因大車釀死亡車禍居冠，警方數次強力執法也無法遏阻，後交通和工務局設置貨櫃車專用道，避免憾事一再發生。

貨櫃專用道啟用約半年，交大日前已在專用道加裝科技執法，將鎖定誤闖專用道的小車舉發；但記者發現，不少貨櫃車未走專用道仍和小車爭道，因未加強宣導，小車恐變「提款機」。

鳳鳴里長李月雲表示，科技執法設都設了，希望能有宣導期，官方應提供宣傳單讓里長發放里民周知。市議員李順進指出，貨櫃車專用道以舉發小車為主，已聽到當地里民反彈聲浪；他認為，每輛大車行駛幾乎沒再讓車，有空就鑽，若要罰小車也應罰與小車爭道的大車才是，執行科技執法，路口標誌應清晰，並設警告標誌，啟用前先教育、輔導當地居民。

警方指，該處科技執法，待台電接電後啟用，啟用前會有宣導期，呼籲駕駛人要遵守交通規則，以免受罰。

去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道，小車在大車間行駛，險象環生。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道，小車在大車間行駛，險象環生。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道已加裝科技執法，將鎖定小型車誤闖為舉發對象，但有不少貨櫃車（右）未走專用道仍和小車爭道的情形。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道已加裝科技執法，將鎖定小型車誤闖為舉發對象，但有不少貨櫃車（右）未走專用道仍和小車爭道的情形。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道（紅圈處）已加裝科技執法，尚未接電，未來將鎖定小型車誤闖為舉發對象，但有不少貨櫃車（右）未走專用道仍和小車爭道的情形。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道（紅圈處）已加裝科技執法，尚未接電，未來將鎖定小型車誤闖為舉發對象，但有不少貨櫃車（右）未走專用道仍和小車爭道的情形。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道已加裝科技執法，將鎖定小型車誤闖為舉發對象，但有不少貨櫃車（右）未走專用道仍和小車爭道。記者石秀華／攝影
去年7月通車的高市沿海路貨櫃車專用道已加裝科技執法，將鎖定小型車誤闖為舉發對象，但有不少貨櫃車（右）未走專用道仍和小車爭道。記者石秀華／攝影

科技執法 貨櫃 交大

延伸閱讀

夜衝合歡山奪10命…警3措施防制 不排除科技執法

日相高市正式宣布解散眾院…2月8日大選 強調日本只想成為「正常國家」

官方認證「攻略」！屏東公布測速照相點位 每3個月滾動調整主機位置

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

高雄土方查核新制 民團怒斥：把技師當監工

高雄市府因應「土方之亂」，修正港區整地收受土石方實施計畫，其中要求專任工程人員需在出土查核表單中簽名，確認土方沒夾帶營建...

獨／高雄科技執法去年舉發7萬件 這一處連3年蟬聯「魔王路段」

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，其中中正一路與高速公路西側連3年蟬聯冠軍，「魔王路段」3年讓4萬2796名...

獨／高市科技執法今年再增10處 貨櫃車專用道鎖定小車開罰

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，交大預計今年再新增10處；去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也加裝科技執法，...

地方發紅包 澎湖白沙鄉1萬最高

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所昨天普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元，嘉義市6000元，長者加碼1000元春...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。