獨／高市科技執法今年再增10處 貨櫃車專用道鎖定小車開罰

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，交大預計今年再新增10處；去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也加裝科技執法，將鎖定小車誤闖舉發，記者直擊不少貨櫃車未走專用道和小車爭道，當地民眾憂未廣為宣導，不少用路人擔心成了科技執法下的「提款機」。

高雄市去年科技執法共有108處，共舉發總件數為7萬648件，其中9處為租賃式，契約去年12月到期，今年將重新擇定地點建置，另有5處新增，迄今有104處，交大預計今年全市再增加10處科技執法。

高市沿海路因是高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路，平均上下班尖峰期，有高達3、40輛大車行駛，因大車釀死亡車禍居冠，警方數次強力執法也無法遏阻，後交通和工務局設置貨櫃車專用道，避免憾事一再發生。

貨櫃專用道啟用約半年，交大日前已在專用道加裝科技執法，將鎖定誤闖專用道的小車舉發；但記者發現，不少貨櫃車未走專用道仍和小車爭道，因未加強宣導，小車恐變「提款機」。

鳳鳴里長李月雲表示，科技執法設都設了，希望能有宣導期，官方應提供宣傳單讓里長發放里民周知。市議員李順進指出，貨櫃車專用道以舉發小車為主，已聽到當地里民反彈聲浪；他認為，每輛大車行駛幾乎沒再讓車，有空就鑽，若要罰小車也應罰與小車爭道的大車才是，執行科技執法，路口標誌應清晰，並設警告標誌，啟用前先教育、輔導當地居民。