獨／高雄科技執法去年舉發7萬件 這一處連3年蟬聯「魔王路段」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市苓雅區中正一路與高速公路西側的科技執法舉發案件連３年蟬聯魔王路段。圖／高雄市交通大隊提供
高市苓雅區中正一路與高速公路西側的科技執法舉發案件連３年蟬聯魔王路段。圖／高雄市交通大隊提供

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，其中中正一路與高速公路西側連3年蟬聯冠軍，「魔王路段」3年讓4萬2796名駕駛人挨罰；交通大隊分析指出，該處車流量大，號誌週期較長，研判駕駛人因不願久候或易誤判號誌或搶黃燈、闖紅燈而違規。

根據交通大隊統計資料顯示，去年高市借助108處科技執法主要取締超速、闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為，共舉發7萬648件，其中第1名路段在苓雅區中正一路與高速公路西側，共舉發1萬4226件；第2名路段在大寮區鳳林三路與萬丹路，舉發4610件；第3名鳳松路與經武路口，舉發3871件。

名列第1名的苓雅區中正一路與高速公路西側科技執法，已連續3年蟬聯「魔王路段」，2023年舉發1萬6769件、2024年舉發1萬1801件，2025年舉發1萬4226件，4萬2796名駕駛人挨罰荷包失血；有網友指，「這支專拍下交流道開內線不長眼的」。

交通大隊表示，中正一路高速公路西側車道寬，區分國道下匝道及平面道路，路型較複雜，該處車流量大，號誌週期較長，紅燈長，研判駕駛人因不願久候或易誤判號誌或搶黃燈、闖紅燈而違規。

交通局表示，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第231條規定，行車速限每小時50公里以下者黃燈時間為3秒；該路口已依規設置黃燈3秒，並另配置全紅清道時間4秒，以確保路口淨空與行車安全。

高市科技執法共有108處，去年共舉發7萬648件，成了交通罰鍰主要財源。記者石秀華／攝影
