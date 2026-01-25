聽新聞
0:00 / 0:00

地方發紅包 澎湖白沙鄉1萬最高

聯合報／ 記者郭政芬魯永明巫鴻瑋／連線報導
白沙鄉長宋萬富今天上午前往視察1萬元紅包發放，不少民眾一早就到場。圖／翻攝自白沙鄉公所
白沙鄉長宋萬富今天上午前往視察1萬元紅包發放，不少民眾一早就到場。圖／翻攝自白沙鄉公所

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所昨天普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元，嘉義市6000元，長者加碼1000元春節禮金。白沙鄉民每人發放1萬元振興禮金，不少鄉親直呼收到「全台第一名的大確幸」。

中央普發1萬元後，各地都有民代爭取「發紅包」，僅少數地方首長願當「財神爺」，引起財政紀律爭議。

新竹市昨動員2000多名公務人力，全市開設361處發放點，上午8時起發消費金。姚姓男子提前10分鐘排隊率先領到高虹安發的現金紅包。姚男說，正好要過年了，紅包交給老婆統籌買年貨；現場領錢對長輩很方便，但孩子習慣用網路，會上網登記直接匯入帳戶。

竹市府表示，昨天共實體發放16.5萬人，發放率逾4成3，加上先前根據重陽禮金名冊發放的近7萬人，已有23萬人領取；新竹通App登記匯款30日開始，市民也可在3月10至31日至戶籍地區公所領取。

竹市府表示，市長高虹安上任迄今已償債68億元，截至去年底非自償債務剩32億元。今年已編預算推動赤土崎多功能館、六甲橋拓寬、重啟R1道路、巷道打通與道路徵收等建設。

嘉義市在疫情期間，2021年曾普發現金2000元，這次普發6000元，全市26萬餘人可領取，5.2萬餘名65歲以上長者可領7000元，總計發放15.8億元，昨早大排長龍領錢，手拿現金人人臉上藏不住笑意。

市長黃敏惠說，嘉義市連續15年未舉債，連續7年維持零負債，才能在不排擠建設下回饋市民。嘉市府表示，市府歲計賸餘28億餘元，報中央及議會審議同意，才有條件普發現金。

澎湖縣白沙鄉昨15個村同步發放1萬元大紅包，總計1萬多人受惠，總支出1億餘元。鄉公所原提案發5000元，代表會加碼拍板1萬元。鄉長宋萬富說，通膨壓力下民生物資上漲，發放振興經濟禮金，讓鄉民過好年。

延伸閱讀

澎湖冬日花海遊樂園開幕 親子共賞繽紛花世界

澎湖船筏疑遇風浪2人落海 岸巡尋獲船主、確認罹難

澎湖馬公與西嶼接連傳火警 警消全力搶救無人傷亡

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

高雄土方查核新制 民團怒斥：把技師當監工

高雄市府因應「土方之亂」，修正港區整地收受土石方實施計畫，其中要求專任工程人員需在出土查核表單中簽名，確認土方沒夾帶營建...

獨／高雄科技執法去年舉發7萬件 這一處連3年蟬聯「魔王路段」

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，其中中正一路與高速公路西側連3年蟬聯冠軍，「魔王路段」3年讓4萬2796名...

獨／高市科技執法今年再增10處 貨櫃車專用道鎖定小車開罰

高市科技執法去年有108處共舉發7萬648件，交大預計今年再新增10處；去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也加裝科技執法，...

地方發紅包 澎湖白沙鄉1萬最高

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所昨天普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元，嘉義市6000元，長者加碼1000元春...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。