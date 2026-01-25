高雄土方查核新制 民團怒斥：把技師當監工

高雄市府因應「土方之亂」，修正港區整地收受土石方實施計畫，其中要求專任工程人員需在出土查核表單中簽名，確認土方沒夾帶營建廢棄物，引發土木技師團體反彈，批「把技師當監工」混淆權責。工務局表示，會依據公會意見，進行法制程序修正。

高市土木技師公會理事長黃國忠說，建議內容已轉知工務局，待市府回應。

工務局22日修正計畫，第18條規定民間營建剩餘土石方裝車前應接受主管機關派員檢查，填具工地出土查核表，由主管機關在收土端入口區、傾卸區，指揮運輸車輛翻攪土方受檢，發現不得進場的廢棄物即停止傾倒，已傾倒的廢棄物也要運離。

土木技師公會認為，工務局制定計畫過程未邀技師團體協商，違反正當法律程序。要求專任工程人員中在查核表簽名的規定，更逾越營造業法授權範圍，混淆權責分工，增加技師執業風險。

依營造業法，專任工程人員的法定職責在於認可施工計畫、處理緊急工地異常及解決施工技術問題，屬技術性與重點式督導角色，查核土方是否夾帶廢棄物，非工程技術範疇。廢棄物分類與流向管理，依法應回歸廢棄物清理法，由營造業者及委託清運單位負責。

土木技師表示，技師須同時督導多處工地，查核要求將迫使技師承擔逐車確認的風險，且降格為單一工項監工恐釀成更嚴重品管缺口。