高雄25處行人路口AI偵測警告 駕駛違規量少4成

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市在25處路口設置未禮讓行人違規偵測系統，去年迄今違規數量減少約4成。記者宋原彰／攝影
行人在路口發生事故導致死亡不乏其例，經查主要因汽機車未禮讓行人，高雄市4年前首創「未禮讓行人違規科技執法」，以AI攝影機和工業電腦偵測違規車輛，目前全市建置25處，據統計，去年至今違規數量減約4成，交通局將在校園、商圈、醫院等人流密集地點增設，強化行人安全。

高雄市前年共發生736件行人路口事故，造成20人死亡，去年1月至10月達512件、23人死亡、461人受傷，以未禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉等違規樣態為大宗。有市民說，路口設置科技執法警告牌面後，走在斑馬線上更安心，不過部分路口的警示牌面過小、不易辨識。

交通局為降低路口事故，2022年起在全市易肇事路口建置未禮讓行人違規偵測系統；偵測車輛與行人的行進軌跡，判斷駕駛人遇行人穿越線時是否有未禮讓的違規行為。也在路側建置電子看板做語音告警，警示違規車輛，也提醒用路人守法。

交通局說，此系統先在人潮多的中山一路和五福二路口、博愛路與裕誠路口2個違規熱點建置，違規件數均下降，去年在苓雅區及鳳山區各增1處。

科技執法 高雄市 行人 闖紅燈 AI

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

高雄25處行人路口AI偵測警告 駕駛違規量少4成

行人在路口發生事故導致死亡不乏其例，經查主要因汽機車未禮讓行人，高雄市4年前首創「未禮讓行人違規科技執法」，以AI攝影機...

去年科技執法逾7萬件！高雄沿海路貨櫃車道將抓小車 駕駛喊苦

高雄市去年108處科技執法共舉發7萬648件，其中中正一路與國道1號西側連3年蟬聯「魔王路段」，交通大隊預計今年再增10...

蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席...

金門馬拉松不只是賽事 縣府加碼書法、集點、加班機拚觀光

一年一度的金門馬拉松不僅是體育盛事，為迎接2026年金門馬拉松，金門縣政府全面加碼觀光配套，今日馬拉松首日特別邀集金門縣...

