高雄25處行人路口AI偵測警告 駕駛違規量少4成

行人在路口發生事故導致死亡不乏其例，經查主要因汽機車未禮讓行人，高雄市4年前首創「未禮讓行人違規科技執法」，以AI攝影機和工業電腦偵測違規車輛，目前全市建置25處，據統計，去年至今違規數量減約4成，交通局將在校園、商圈、醫院等人流密集地點增設，強化行人安全。

高雄市前年共發生736件行人路口事故，造成20人死亡，去年1月至10月達512件、23人死亡、461人受傷，以未禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉等違規樣態為大宗。有市民說，路口設置科技執法警告牌面後，走在斑馬線上更安心，不過部分路口的警示牌面過小、不易辨識。

交通局為降低路口事故，2022年起在全市易肇事路口建置未禮讓行人違規偵測系統；偵測車輛與行人的行進軌跡，判斷駕駛人遇行人穿越線時是否有未禮讓的違規行為。也在路側建置電子看板做語音告警，警示違規車輛，也提醒用路人守法。

交通局說，此系統先在人潮多的中山一路和五福二路口、博愛路與裕誠路口2個違規熱點建置，違規件數均下降，去年在苓雅區及鳳山區各增1處。