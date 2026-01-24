快訊

去年科技執法逾7萬件！高雄沿海路貨櫃車道將抓小車 駕駛喊苦

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄市沿海路貨櫃車專用道科技執法將鎖定誤闖的小型車，但仍有不少貨櫃車和小車爭道。記者石秀華／攝影
高雄市沿海路貨櫃車專用道科技執法將鎖定誤闖的小型車，但仍有不少貨櫃車和小車爭道。記者石秀華／攝影

高雄市去年108處科技執法共舉發7萬648件，其中中正一路與國道1號西側連3年蟬聯「魔王路段」，交通大隊預計今年再增10處。而去年7月才通車的沿海路貨櫃車專用道已建置科技執法系統，將鎖定誤闖專用道的小型車舉發，卻未廣為宣導，不少用路人擔心成了科技執法下的「提款機」。

高雄市借助科技執法取締超速、闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛等違規行為，去年舉發7萬多件，第1名路段仍是苓雅區中正一路與高速公路西側，共1萬4226件，該路段已連續3年奪冠，讓不少駕駛人荷包失血；有網友指，「這支專拍下交流道開內線不長眼的」。

交通局表示，這處號誌是依道路交通標誌標線號誌設置規則設立，速限每小時50公里以下，黃燈時間為3秒，另有4秒全紅清道時間，確保路口淨空與行車安全。

交通大隊表示，違規件數最高的中正一路與高速公路西側，為國道下匝道後的平面道路，路型複雜、車流量大，號誌周期較長，研判違規原因是駕駛人不願久候或誤判號誌；或搶黃燈、闖紅燈而違規。

另去年7月通車的沿海路貨櫃車專用道也建置科技執法系統，將針對誤闖專用道的小車舉發。不過常往返沿海路的王姓駕駛說，路段新設科技執法，未廣為周知，不小心易誤闖，更糟的是，大貨車不走專用道反而和小車爭道，科技執法要抓小車，不盡公允。記者直擊發現，確有不少貨櫃車未走專用道仍和小車爭道，恐讓小車駕駛變「提款機」。

鳳鳴里長李月雲說，民眾埋怨科技執法沒有宣導期，官方應提供宣傳單，讓里長發放里民周知。市議員李順進指大車有空就鑽，幾乎沒在讓車，科技執法也應一視同仁，併罰和小車爭道的大車；他並建議，科技執法標誌應更清楚，且先輔導用路人，再談處罰。

交通局解釋，貨櫃車專用道就像公車專用道，但公車也可行駛其他車道；警方指，貨櫃車專用道科技執法系統尚未通電，啟用前會有宣導期，呼籲駕駛人要遵守交通規則，以免受罰。

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

地方發紅包 澎湖白沙鄉1萬最高

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所昨天普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元，嘉義市6000元，長者加碼1000元春...

高雄25處行人路口AI偵測警告 駕駛違規量少4成

行人在路口發生事故導致死亡不乏其例，經查主要因汽機車未禮讓行人，高雄市4年前首創「未禮讓行人違規科技執法」，以AI攝影機...

去年科技執法逾7萬件！高雄沿海路貨櫃車道將抓小車 駕駛喊苦

高雄市去年108處科技執法共舉發7萬648件，其中中正一路與國道1號西側連3年蟬聯「魔王路段」，交通大隊預計今年再增10...

蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席...

