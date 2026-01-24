馬祖藍眼淚生態館重新招租 盼成永續觀光基地

位於南竿鄉的馬祖藍眼淚生態館因租約到期，連江縣政府收回重新招商，今天召開說明會。縣府產發處說，盼得標商結合體驗活動與觀光遊憩，打造該館成為永續生態觀光基地。

連江縣政府產業發展處今天發布新聞稿指出，24日舉辦馬祖藍眼淚生態館招租說明會，募集各界對該館未來營運方向的建議。與會者提出，生態館除讓民眾了解藍眼淚外，更應結合在地文化，提供特色餐飲與多元體驗服務等跨界合作，打造具吸引力的觀光場館。

根據產發處招租說明資料，藍眼淚生態館位於南竿鄉四維村，為2層樓建築，樓地板面積約為307平方公尺，設有簡報室、藍眼淚體驗空間、互動體驗區、餐飲區等，自2018年開館至今，每年約吸引10萬人次到訪。

資料指出，得標的租賃業者合約期限為5年，可申請延長1次至多4年，並可依據市場機制，自行訂定入館票價。而業者除須繳最低新台幣39.8萬元年租金外，還需支付藍眼淚培養技術合作商，每年約170萬元的合作費用。

產發處透過新聞稿表示，希望未來藍眼淚生態館以「低碳旅遊」與「綠色旅遊」為2大經營核心，除提供來館民眾不受天候影響的藍眼淚觀淚體驗外，更期許得標業者能與縣內觀光業者合作，推出針對遊客的配套行程，讓生態館成為馬祖永續旅遊的代表性基地。