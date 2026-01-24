快訊

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」最冷時間點曝光

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

公道價？101到新生北路「機車拋錨拖吊」報價4.5萬 警到場改收2000元

「2026高雄移動時尚周」高雄港登場 首日吸引萬人熱情參與

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影

結合汽機車與自行車文化、時尚走秀、性別友善與日台交流的2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。現場展示近兩百輛古董車、改裝車、經典汽機車，讓車友可以專業分享、互動展示與技術交流，也吸引不少親子前來看熱鬧。

主辦單位台灣汽機車文化推廣協會理事長胡俊容表示，本次活動內容橫跨汽機車文化、時尚設計、性別友善、國際交流與觀光推廣，屬於台灣少見的跨界型車展，活動首日開幕就吸引超過萬名觀眾湧入現場，盛況空前，現場還安排變裝皇后與猛男走秀，夜晚DJ表演與光影人車走秀，入夜打造全天候沉浸式體驗，此外還有專業賽車手與日台汽機車產業人士現場分享職涯故事，讓民眾深入認識產業知識與安全觀念。

2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影
2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。記者劉學聖／攝影

性別 賽車手

延伸閱讀

展演團體傻眼！高雄文化中心下半年不開館 文化局：助調整檔期、場地

長春集團旗下信昌化工停工裁員！高雄勞工局證實：將啟動勞檢

高雄青創基地「山林印記」展 柴山生態走入城市

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席...

金門馬拉松不只是賽事 縣府加碼書法、集點、加班機拚觀光

一年一度的金門馬拉松不僅是體育盛事，為迎接2026年金門馬拉松，金門縣政府全面加碼觀光配套，今日馬拉松首日特別邀集金門縣...

展演團體傻眼！高雄文化中心下半年不開館 文化局：助調整檔期、場地

高雄市文化中心傳無預警通知下半年全數展館將暫停開館，讓早已排定檔期的藝術家與展演團體大感意外。文化局說明，文化中心需進行...

伯玉盃書法賽頒獎 老中青三代展現金門書法教育深耕成果

由財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會主辦的「第二屆伯玉盃書法比賽」，今天在金門酒廠行政大樓多媒體室舉行頒獎典禮，現場頒獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。