「2026高雄移動時尚周」高雄港登場 首日吸引萬人熱情參與
結合汽機車與自行車文化、時尚走秀、性別友善與日台交流的2026高雄移動時尚周，今天在高雄港區盛大開幕，透過時尚、紅地毯與多元展演，將車輛化身為藝術展品，打造全球少見的跨界戶外展演盛會，吸引萬人到場參與。現場展示近兩百輛古董車、改裝車、經典汽機車，讓車友可以專業分享、互動展示與技術交流，也吸引不少親子前來看熱鬧。
主辦單位台灣汽機車文化推廣協會理事長胡俊容表示，本次活動內容橫跨汽機車文化、時尚設計、性別友善、國際交流與觀光推廣，屬於台灣少見的跨界型車展，活動首日開幕就吸引超過萬名觀眾湧入現場，盛況空前，現場還安排變裝皇后與猛男走秀，夜晚DJ表演與光影人車走秀，入夜打造全天候沉浸式體驗，此外還有專業賽車手與日台汽機車產業人士現場分享職涯故事，讓民眾深入認識產業知識與安全觀念。
