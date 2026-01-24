高雄車站巨型春聯名家當場揮毫 吸引民眾駐足

農曆新年腳步將近，環球購物中心今天起在高雄車站下沉廣場盛大舉辦「大開眼界」主題活動，結合傳統年節文化與親子娛樂元素，吸引大批返鄉人潮與在地民眾前來共襄盛舉，現場氣氛熱鬧非凡。活動最大亮點之一邀請到書法大師陳世憲現場揮毫，他用巨型毛筆書寫長達3.5公尺的超大春聯，筆力磅礡、氣勢十足，吸引民眾駐足欣賞、拍照留念，也為即將到來的新年注入滿滿祝福。

為了迎接新的一年到來，高雄車站在現場設置超大型祈福天燈裝置，開放民眾親筆寫下新年新願望，成為活動中最受歡迎的打卡熱點之一，此外還有親子族群最愛的「恐龍樂園區」，不僅有充滿趣味的恐龍紙迷宮，還有可愛的恐龍蛋拍照打卡區，讓小朋友玩得不亦樂乎，來自關渡恐龍樂園、高達2公尺的機械恐龍，更在每個整點驚喜現身，與民眾近距離互動，引發現場圍觀拍照，有小朋友又驚又怕忍不住哭出來，也讓大人們笑聲連連，成為最具話題性的畫面。