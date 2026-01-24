快訊

中華隊12強賽冠軍電影「冠軍之路」屏東特映 導演分享創作歷程

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府今天在屏東國賓影城舉辦2場電影「冠軍之路」特映會，縣長周春米（中）邀請導演龍男．以撒克．凡亞思（左二）分享創作心路歷程。記者潘奕言／攝影
電影「冠軍之路」完整記錄中華隊2024年獲得世界棒球12強賽冠軍歷程，屏東縣政府今天在屏東國賓影城舉辦2場特映會，邀請導演龍男．以撒克．凡亞思於電影播映前分享創作心路歷程，並邀請縣內國中小學及城市棒球隊球員到場觀影。

導演分享創作心得時表示，「冠軍之路」不只是記錄奪冠的榮耀時刻，更希望透過比賽畫面、球員深度訪談與珍貴幕後花絮，呈現球員們在壓力、挫折與自我懷疑中，仍選擇堅持信念、勇敢前行的歷程，這也最動人的「台灣精神」。

中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏也到場觀影，他表示很受感動，再次看見台灣棒球長期累積的深厚能量。他指出屏東在基層棒球發展上具有良好基礎，透過學校球隊、地方政府與職棒體系的共同努力，逐步建立完整培育鏈，未來若結合完善場館與更多賽事，有助培養並留住更多優秀人才。

屏東縣長周春米表示，本屆世界棒球12強賽中屏東有3名優秀球星參與，她指出，屏東縣立國際棒球場已於前年底在屏東縣運動休閒園區正式動土，未來完工啟用後將成為南台灣重要的棒球據點。縣府多年來持續進行基層棒球場地改善，投入教練與選手培育，期盼培養更多優秀人才。

「冠軍之路」記錄中華隊在12強賽中，從賽前不被外界看好，一路奮戰最終擊敗日本勇奪冠軍的熱血歷程。全台票房已正式突破6000萬元，創下台灣紀錄片影史的里程碑。

屏東縣政府今天在屏東國賓影城舉辦2場電影「冠軍之路」特映會，縣長周春米（中）邀請導演龍男．以撒克．凡亞思（左二）分享創作心路歷程。記者潘奕言／攝影
