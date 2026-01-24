蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席啟航典禮，在傳統鼓樂磅礡旋律中，宣布聯名列車正式上線，為輕軌列車注入宗教文化與創意的新亮點。

這場合作被形容為「萌系IP與信仰文化的跨界聯名」，陳其邁說，虎爺在民間信仰中象徵鎮邪、守護與福氣，而「虎」與「福」諧音的文化寓意，也被巧妙轉化為公共運輸的祝福符號。

陳其邁分享，車廂內常見長輩帶著孫子搭乘輕軌出遊、就醫或散心，市府推動65歲以上持敬老卡與幼童免費搭乘政策，讓大眾運輸成為跨世代的出遊記憶，也減輕負擔並落實全齡照顧。

陳其邁指，高雄輕軌2025年全年運量突破1333萬人次，創下歷史新高，對未來捷運系統朝日運量20萬人次邁進深具信心，大型活動期間的疏運表現，已成功讓大眾運輸成為市民最信賴的綠色選擇。