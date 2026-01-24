快訊

象山捕獲野生霍諾德！爬山輕鬆到像夢遊 親吐延期爬101「真實內幕」

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車即日起行駛至4月30日。圖／高市府提供
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車即日起行駛至4月30日。圖／高市府提供

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席啟航典禮，在傳統鼓樂磅礡旋律中，宣布聯名列車正式上線，為輕軌列車注入宗教文化與創意的新亮點。

這場合作被形容為「萌系IP與信仰文化的跨界聯名」，陳其邁說，虎爺在民間信仰中象徵鎮邪、守護與福氣，而「虎」與「福」諧音的文化寓意，也被巧妙轉化為公共運輸的祝福符號。

陳其邁分享，車廂內常見長輩帶著孫子搭乘輕軌出遊、就醫或散心，市府推動65歲以上持敬老卡與幼童免費搭乘政策，讓大眾運輸成為跨世代的出遊記憶，也減輕負擔並落實全齡照顧。

陳其邁指，高雄輕軌2025年全年運量突破1333萬人次，創下歷史新高，對未來捷運系統朝日運量20萬人次邁進深具信心，大型活動期間的疏運表現，已成功讓大眾運輸成為市民最信賴的綠色選擇。

高捷公司說明，「蜜柑萌虎平安號」將傳統文化、宗教和IP創新整合，從車廂彩繪、周邊商品到即時列車查詢，堪稱全球輕軌運輸系統少見的案例，行駛期間預計今日起至4月30日止。

「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車今天宣布正式上線。記者郭韋綺／攝影
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車今天宣布正式上線。記者郭韋綺／攝影
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車即日起行駛至4月30日。圖／高市府提供
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車即日起行駛至4月30日。圖／高市府提供
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車即日起行駛至4月30日。圖／高市府提供
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車即日起行駛至4月30日。圖／高市府提供
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車今天宣布正式上線。記者郭韋綺／攝影
「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車今天宣布正式上線。記者郭韋綺／攝影

高雄輕軌 陳其邁

延伸閱讀

高捷蜜柑站長遇上虎爺 聯名彩繪列車登場

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

高雄高樓工地起火...頂樓鋼筋燒熔 陳其邁指示稽查建商所有建案

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席...

金門馬拉松不只是賽事 縣府加碼書法、集點、加班機拚觀光

一年一度的金門馬拉松不僅是體育盛事，為迎接2026年金門馬拉松，金門縣政府全面加碼觀光配套，今日馬拉松首日特別邀集金門縣...

展演團體傻眼！高雄文化中心下半年不開館 文化局：助調整檔期、場地

高雄市文化中心傳無預警通知下半年全數展館將暫停開館，讓早已排定檔期的藝術家與展演團體大感意外。文化局說明，文化中心需進行...

伯玉盃書法賽頒獎 老中青三代展現金門書法教育深耕成果

由財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會主辦的「第二屆伯玉盃書法比賽」，今天在金門酒廠行政大樓多媒體室舉行頒獎典禮，現場頒獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。