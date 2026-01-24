蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航
高雄捷運人氣吉祥物「蜜柑站長」首度跨界，攜手北港朝天宮守護神虎爺，推出「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌列車，市長陳其邁今天出席啟航典禮，在傳統鼓樂磅礡旋律中，宣布聯名列車正式上線，為輕軌列車注入宗教文化與創意的新亮點。
這場合作被形容為「萌系IP與信仰文化的跨界聯名」，陳其邁說，虎爺在民間信仰中象徵鎮邪、守護與福氣，而「虎」與「福」諧音的文化寓意，也被巧妙轉化為公共運輸的祝福符號。
陳其邁分享，車廂內常見長輩帶著孫子搭乘輕軌出遊、就醫或散心，市府推動65歲以上持敬老卡與幼童免費搭乘政策，讓大眾運輸成為跨世代的出遊記憶，也減輕負擔並落實全齡照顧。
陳其邁指，高雄輕軌2025年全年運量突破1333萬人次，創下歷史新高，對未來捷運系統朝日運量20萬人次邁進深具信心，大型活動期間的疏運表現，已成功讓大眾運輸成為市民最信賴的綠色選擇。
高捷公司說明，「蜜柑萌虎平安號」將傳統文化、宗教和IP創新整合，從車廂彩繪、周邊商品到即時列車查詢，堪稱全球輕軌運輸系統少見的案例，行駛期間預計今日起至4月30日止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言