金門馬拉松不只是賽事 縣府加碼書法、集點、加班機拚觀光

一年一度的金門馬拉松不僅是體育盛事，為迎接2026年金門馬拉松，金門縣政府全面加碼觀光配套，今日馬拉松首日特別邀集金門縣書法學會12位書法名家齊聚總兵署現場揮毫贈福卡，並同步推出「金門找金喜－金門馬拉松」及「金沙那些年真的有戲」集點活動，力求讓跑者與遊客在賽事之餘，也能深入體驗金門人文風貌。

縣府秘書長張瑞心表示，總兵署古色古香的歷史空間結合書法藝術，讓民眾在欣賞筆墨之美的同時，也感受到濃厚的新春氣息與馬拉松帶來的熱鬧氛圍，透過書法名家揮毫贈福卡，希望為大家送上「加碼的幸福」，為新的一年與賽事增添祝福。

活動現場由徐心富、吳宗陵、楊誠國、唐敏達等12位書法名家共同揮毫，書寫對馬年的美好祝願，吸引不少遊客與跑者駐足欣賞、排隊兌領，場面熱絡。

本身也是書法名家的張瑞心，今日也親自坐下來與書法名家一同揮毫，運筆流暢、一氣呵成，現場不少民眾稱讚其筆勢頗具功力，頗得到他父親、已故書法名家張奇才的真傳，展現書藝世家的深厚底蘊。

觀光處處長許績鑫指出，「加碼書法福卡活動」開放持1月22日至24日抵達金門的機票或船票，或2026金門馬拉松號碼布，並於現場完成社群打卡，即可兌換限量福卡。活動分上、下午兩梯次進行，千份福卡當日全數兌換完畢，也為後續將於2月1日開跑的「2026樂遊醉美金門－遊金門領好酒」活動暖身。

在交通配套方面，縣府亦提前與交通部民用航空局協調，促成航空公司增開加班機或放大機型，以因應馬拉松期間大量人潮，減輕返鄉與旅遊壓力。

此外，觀光處自1月19日至2月6日，透過「金門行動旅服」系統推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動，邀請跑者與親友團在比賽之餘走訪莒光樓等20多處景點，透過GPS定位打卡集點，兌換合作店家好禮，讓賽事路線延伸成一條觀光動線。

配合馬拉松及甫於1月10日重新啟用的金沙戲院，「金沙那些年真的有戲」集點活動也於馬拉松首日上午同步開跑，遊客只要集章即可參加扭蛋抽獎，並推出跑友限定加碼兌換禮，獲得不少好評。

縣府觀光處表示，未來將持續以大型活動為節點，結合文化、交通與產業資源，讓金門以「觀光立縣」為目標，展現更活潑、多元且有溫度的島嶼風貌。