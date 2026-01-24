澎湖冬日花海遊樂園開幕 親子共賞繽紛花世界

澎湖「2026花現新澎友」花海今天在澎湖休憩園區熱鬧開幕，20萬株花卉爭奇鬥艷，迎風搖曳，將成為今年春節走春的熱門景點。

2026澎湖縣冬日花海遊樂園「花現新澎友」今天開幕活動，由澎湖縣長陳光復、農漁局長陳高樑等人到場，與近1000名親子同遊花海及市集，並發送「馬上有錢」、「大吉大利」春聯。

陳光復指出，澎湖花海已邁入第11年，在累積的經驗與跨局處合作下，今年特別引入在地青年的文創市集，在優美花海中展現地方創意與產業活力。同時以「花海遊樂園」規劃海盜船、氣墊王國等多樣化遊樂設施，安排親子表演與互動，打造友善親子休憩空間。

「花現新澎友—澎湖冬日花海遊樂園」位於澎湖休憩園區，1.8公頃園區內種植超過20萬株矮牽牛，繽紛絢麗的花海景致，將持續開放至3月3日，邀請民眾在節慶期間共賞冬日花海的浪漫與歡樂。