快訊

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

澎湖冬日花海遊樂園開幕 親子共賞繽紛花世界

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖「2026花現新澎友」花海今天在澎湖休憩園區熱鬧開幕，20萬株花卉爭奇鬥艷，迎風搖曳，將成為今年春節走春的熱門景點。

2026澎湖縣冬日花海遊樂園「花現新澎友」今天開幕活動，由澎湖縣長陳光復、農漁局長陳高樑等人到場，與近1000名親子同遊花海及市集，並發送「馬上有錢」、「大吉大利」春聯。

陳光復指出，澎湖花海已邁入第11年，在累積的經驗與跨局處合作下，今年特別引入在地青年的文創市集，在優美花海中展現地方創意與產業活力。同時以「花海遊樂園」規劃海盜船、氣墊王國等多樣化遊樂設施，安排親子表演與互動，打造友善親子休憩空間。

「花現新澎友—澎湖冬日花海遊樂園」位於澎湖休憩園區，1.8公頃園區內種植超過20萬株矮牽牛，繽紛絢麗的花海景致，將持續開放至3月3日，邀請民眾在節慶期間共賞冬日花海的浪漫與歡樂。

澎湖縣 親子 遊樂園

延伸閱讀

澎湖警局換主帥 縣長陳光復盼打造更安全宜居離島

萬紫千紅春日地毯 彰化秀水金陵24.6公頃花海美到2月初

澎湖表揚消防楷模 陳光復讚救災救護天使

澎湖調查站主任調職 陳光復頒榮譽縣民證表彰守澎湖

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

金門馬拉松不只是賽事 縣府加碼書法、集點、加班機拚觀光

一年一度的金門馬拉松不僅是體育盛事，為迎接2026年金門馬拉松，金門縣政府全面加碼觀光配套，今日馬拉松首日特別邀集金門縣...

展演團體傻眼！高雄文化中心下半年不開館 文化局：助調整檔期、場地

高雄市文化中心傳無預警通知下半年全數展館將暫停開館，讓早已排定檔期的藝術家與展演團體大感意外。文化局說明，文化中心需進行...

伯玉盃書法賽頒獎 老中青三代展現金門書法教育深耕成果

由財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會主辦的「第二屆伯玉盃書法比賽」，今天在金門酒廠行政大樓多媒體室舉行頒獎典禮，現場頒獎...

9度低溫照跑不誤 金門馬拉松健康休閒組熱鬧開跑近7千人參賽

2026年「第19屆金門馬拉松」今天清晨7時30分在金城田徑場鳴槍起跑，由健康休閒組率先登場，揭開賽事序幕，儘管氣溫僅9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。