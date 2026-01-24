展演團體傻眼！高雄文化中心下半年不開館 文化局：助調整檔期、場地

高雄市文化中心傳無預警通知下半年全數展館將暫停開館，讓早已排定檔期的藝術家與展演團體大感意外。文化局說明，文化中心需進行耐震補強工程，預計3月動工，上半年展演不受影響，下半年則因施工影響品質，因此通知表演團體改檔期或場地，若如期演出也會協助加強展場防護。

由於高雄市文化中心的音樂廳與展覽空間向來熱門，不少音樂會與展覽主辦單位，需提前一年申請檔期，部分團隊近期才陸續接獲「下半年不開館」的通知，直言事出突然，打亂原有規畫。

不過，也有策展人持不同看法，認為藝術創作本就充滿不確定性，「藝術無解，因為有太多的可能」，暫停展出雖然帶來挑戰，卻也讓創作者多了時間沉澱與思考，未必全然是壞事。

據了解，文化中心因建築將進行耐震補強工程，施工期間恐產生粉塵、噪音等狀況，恐影響展覽品質，必須待防震工程完成後，才能重新對外開放，但目前尚無法確定完工時程，因此先行通知策展人，下半年相關檔期暫停。

高市文化局回應，文化中心從1981年啟用到現在，已經使用44年，最近依規定完成耐震評估，雖然建築結構沒有立即危險，但仍需要進行耐震補強與相關修繕，市府積極向中央爭取經費後，已在去年8月獲文化部核定補助，並於12月完成墊付，工程預計在今年3月正式動工。

文化局表示，由於2026年展演檔期早在2025年就已排定，因此今年上半年展演活動不受影響，至於下半年因耐震補強施工期間可能產生噪音與施工不便，勢必影響展覽與觀展品質。

昨天下午陸續通知展開溝通協調，若團隊願意調整檔期，將優先協助安排到明年或其他場館展出，若仍希望照原計畫演出，文化中心也會配合需求加強展場防護，盡量降低施工對展演的影響，完全尊重策展人與表演團隊的決定。