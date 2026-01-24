伯玉盃書法賽頒獎 老中青三代展現金門書法教育深耕成果
由財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會主辦的「第二屆伯玉盃書法比賽」，今天在金門酒廠行政大樓多媒體室舉行頒獎典禮，現場頒獎表揚國小、國中、高中及社會組的優秀得獎者，除肯定參賽者在書法藝術上的精湛表現，也展現金門長期深耕書法教育、推動文化傳承的成果。
本屆比賽吸引縣內各級學校學生及社會人士踴躍參與，參賽作品題材多元、書體風格各具特色，充分呈現創作者對書法藝術的理解與投入。經評審委員專業審慎評選，選出各組金、銀、銅獎，以及優勝、佳作，並於典禮中逐一頒獎表揚。
頒獎典禮現場冠蓋雲集，包括金門縣政府參議許慧婷、文化局副局長李海瑩、教育處社教科長周祥敏、胡璉文化藝術基金會董事蔡雪芳、金門縣書法學會理事長吳宗陵，以及多位校長與藝文界人士到場共襄盛舉，展現地方對藝文教育的高度重視。
胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安致詞指出，書法是中華文化極具代表性的藝術形式，不僅能培養專注力與美感，更是涵養品格的重要途徑。他也提到，面對AI快速發展的時代，年輕世代除了要懂得運用科技，更要學會思考與提問，但書法的核心價值，仍在於親手一筆一畫的實踐與長時間累積。
縣府參議許慧婷表示，書法是中華文化的瑰寶，金門在各界長期投入下已累積相當成果，期盼未來能持續深耕，並逐步推向國際舞台。李海瑩則指出，伯玉盃成功凝聚校園與社會藝文能量，是地方文化交流的重要平台。
教育處社教科長周祥敏除了分享一段自己做的AI影片，頗引起共鳴，他也跟在場的學子提醒，現今AI工具日益普及，但書法無法由AI取代，因為學習書法的過程，不只是把字寫好，更是在快速變動的世界中，學會讓自己慢下來、穩下來。他期盼伯玉盃能長期陪伴學生，在精進書藝的同時，也涵養人格與心性。
主辦單位表示，未來將持續結合學校與民間資源，推動書法及多元藝文教育，為金門培育更多具文化深度的人才，讓書香與文化氣息在島嶼上持續流動。
