快訊

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖到這天 當地人說真相

洪榮宏岳母驚爆走絕路 情況危急！嫩妻痛曝搶救狀況

NET送愛17年！封館陪南投弱勢兒童挑新衣「過年不怕冷了」

高捷蜜柑站長遇上虎爺 聯名彩繪列車登場

中央社／ 高雄24日電

高雄捷運寒假及春節期間攜手北港朝天宮推聯名彩繪列車「蜜柑站長萌虎平安號」，高雄市長陳其邁說，高捷創意無限，高捷「蜜柑站長」與北港朝天宮「虎爺」相見歡，給大家福氣。

高雄捷運股份有限公司今天在美麗島站辦彩繪列車首航記者會，陳其邁會前接受媒體聯訪表示，高雄輕軌去年運量破1333萬人次歷史紀錄，「虎」發音有福氣意思，也守護安全，讓捷運1年中都平安順利。過年必去景點是北港朝天宮和高雄「超人力霸王」冬日遊樂園，接下來還有很多驚喜。

「蜜柑站長」大型玩偶著黃色勇猛虎爺轎班服現身，現場民眾大呼超可愛，吸引許多人排隊合照。美麗島商品館前，等待購買聯名商品人潮大排長龍。

高捷公司表示，蜜柑站長攜手北港朝天宮，首創台灣神界與貓界跨界聯名，除發行各類可愛周邊紀念品，也推聯名彩繪列車。

蜜柑站長由於蜷縮起來像顆橘子而得名，原本是流浪貓，被橋頭糖廠站人員認養後，2020年上任橋頭糖廠站貓站長。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，感謝高雄市政府與高捷高規格重視聯名活動，讓媽祖信仰與北港朝天宮能在港都展現不同樣貌，接地氣親近人群，更符合日常生活。

高捷董事長楊岳崑說，高市府演唱會經濟為高捷創造高運量，高捷2025年日均運量19.53萬人次達歷史新高，希望今年達20萬人次。新的一年感謝北港朝天宮及虎爺非常高包容度，史無前例與高捷創意合作。

高捷表示，「蜜柑站長萌虎平安號」即日起行駛到4月30日，粉絲可查高捷官網「彩繪列車即時位置」；聯名活動推一系列周邊限量紀念商品，民眾可到捷運左營站蜜柑站長專賣店及美麗島商品館選購。

北港朝天宮 彩繪列車 高捷

延伸閱讀

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

高雄高樓工地起火...頂樓鋼筋燒熔 陳其邁指示稽查建商所有建案

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

影／柯志恩、賴瑞隆今起正面交鋒 跟陳其邁互動曝光

相關新聞

過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領...

檔期全亂套！高雄市文化中心今突通知下半年不開館 策展人錯愕

高雄市文化中心今天無預警通知檔期策展人，今年下半年全部展館不開館，令已經訂妥檔期的個人及團體感到意外。

屏東燈節主燈「山之光」點燈 四大燈區逛個夠

2026屏東燈節23日在縣民公園正式點燈，高達12公尺的主燈「山之光」，隨著四季樂章變換光影，呈現屏東母親大武山不同的樣...

9度低溫照跑不誤 金門馬拉松健康休閒組熱鬧開跑近7千人參賽

2026年「第19屆金門馬拉松」今天清晨7時30分在金城田徑場鳴槍起跑，由健康休閒組率先登場，揭開賽事序幕，儘管氣溫僅9...

影／屏東辦消防繩索救援國際賽 各國消防猛男競攀爬

屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集台灣、香港、日本、泰國等地22支菁英救援隊伍同場競技，希望透過...

天候良好屏東蓮霧、蜜棗品質優 周春米：春節送禮首選

去年天候良好，屏東縣蓮霧及蜜棗產量及品質均優，縣府舉辦「優質蓮霧、蜜棗評鑑」，今天成績發表，農友黃國霖及潘志民分別獲得蓮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。