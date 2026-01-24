高捷蜜柑站長遇上虎爺 聯名彩繪列車登場

高雄捷運寒假及春節期間攜手北港朝天宮推聯名彩繪列車「蜜柑站長萌虎平安號」，高雄市長陳其邁說，高捷創意無限，高捷「蜜柑站長」與北港朝天宮「虎爺」相見歡，給大家福氣。

高雄捷運股份有限公司今天在美麗島站辦彩繪列車首航記者會，陳其邁會前接受媒體聯訪表示，高雄輕軌去年運量破1333萬人次歷史紀錄，「虎」發音有福氣意思，也守護安全，讓捷運1年中都平安順利。過年必去景點是北港朝天宮和高雄「超人力霸王」冬日遊樂園，接下來還有很多驚喜。

「蜜柑站長」大型玩偶著黃色勇猛虎爺轎班服現身，現場民眾大呼超可愛，吸引許多人排隊合照。美麗島商品館前，等待購買聯名商品人潮大排長龍。

高捷公司表示，蜜柑站長攜手北港朝天宮，首創台灣神界與貓界跨界聯名，除發行各類可愛周邊紀念品，也推聯名彩繪列車。

蜜柑站長由於蜷縮起來像顆橘子而得名，原本是流浪貓，被橋頭糖廠站人員認養後，2020年上任橋頭糖廠站貓站長。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，感謝高雄市政府與高捷高規格重視聯名活動，讓媽祖信仰與北港朝天宮能在港都展現不同樣貌，接地氣親近人群，更符合日常生活。

高捷董事長楊岳崑說，高市府演唱會經濟為高捷創造高運量，高捷2025年日均運量19.53萬人次達歷史新高，希望今年達20萬人次。新的一年感謝北港朝天宮及虎爺非常高包容度，史無前例與高捷創意合作。

高捷表示，「蜜柑站長萌虎平安號」即日起行駛到4月30日，粉絲可查高捷官網「彩繪列車即時位置」；聯名活動推一系列周邊限量紀念商品，民眾可到捷運左營站蜜柑站長專賣店及美麗島商品館選購。