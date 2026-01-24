過年紅包！澎湖白沙鄉今普發1萬元 全鄉備逾1億元現金

農曆春節將至，澎湖縣白沙鄉送出全國最令人羨慕的大紅包，白沙鄉公所今天上午展開普發「振興經濟禮金」，每位符合資格的鄉民可領取現金1萬元，鄉長宋萬富一早前往各村視察發放情形，強調鄉庫財政穩健，結餘款充裕，盼在物價上漲之際，讓鄉親過個好年。

白沙鄉公所今天上午全鄉15個村同步展開禮金發放作業，預計總計發放人數達1萬24人，發放總金額高達1億24萬元，不少鄉親一早便前往領取，對於年前能收到這筆「全台第一名的大確幸」感到相當開心。

其中人口最多的赤崁村，今天一早不少鄉親便到赤崁社區活動中心「領紅包」，村長黃禮聰表示，不少鄉親很早就前來領1萬元，現場氣氛踴躍，且有今明2天可以領，時間十分寬裕，不過也有在外地工作的鄉親趕不回來，但也能持身分證件委託親友代領。

鄉長宋萬富表示，公所團隊近年積極活化資產、撙節支出，並爭取中央及縣府補助推動建設，目前鄉庫結餘已達4億餘元，考量國際局勢動盪與通膨壓力，導致民生物資上漲，影響鄉內旅遊、農漁產業及民眾生計，在財政行有餘力下，決議推動振興禮金政策。

白沙鄉普發現金是經白沙鄉民代表會第22屆第16次臨時會審議通過，原公所提案每人發放5千元，經代表會加碼後拍板定案為1萬元，只要在2025年12月26日前設籍白沙鄉者皆具領取資格。