高雄青創基地「山林印記」展 柴山生態走入城市

中央社／ 高雄24日電

高雄市青創基地Pinway將於28日至2月13日推出「山林印記」特展，青年局表示，此次展覽主軸為柴山生態，結合在地插畫、陶藝品牌開設工作坊，讓民眾透過體驗探索土地與生活美學。

高雄市青年局表示，延續去年「品味生活節」熱烈迴響，將於青創基地Pinway舉辦「山林印記」主題特展；結合插畫品牌「異想之森工作室」及陶藝品牌「已知用火」開設2場工作坊，將神祕的山林氣息搬進城市基地。

「這不只是一場展覽，更是將永續理念落實為可帶走的生活經驗。」青年局長林楷軒表示，Pinway是南部首座以環境永續SDGs為核心的青創示範場域。此次特展將硬體的生態知識轉化為感官體驗，讓民眾透過手作與觀察重新看見高雄柴山，同時展現高雄青創品牌與在地文化連結的無限可能。

青年局說明，此次以「山林闖關任務」為核心，將柴山的自然元素轉化為一系列輕鬆有趣的體驗關卡。民眾可透過「森林氣味瓶」辨識山林氣息，在占卜牆抽取專屬的生態訊息，或親手拓印植物，採集柴山常見植物的葉脈紋理。完成闖關任務，還可獲限量精美好禮。

活動期間周末有在地創作者主題工作坊，將山林記憶轉化為可收藏的生活作品。31日由插畫品牌「異想之森工作室」推出「獼猴生態插畫小卡」體驗，透過插畫創作與紙藝操作，引導參與者認識柴山獼猴的生活樣貌與行為特徵，深化對在地生態的理解。

2月7日青年局攜手在地陶藝品牌「已知用火」，推出「柴山採集拓印陶盤」工作坊，運用溫潤陶土的可塑性，將山中自然掉落植物的紋理拓印其中，保留柴山四季更迭的自然痕跡，轉化為兼具實用與美感的生活器皿。

青年局強調，Pinway持續作為城市公共平台，媒合青年創作與在地環境議題。未來將串聯更多品牌能量，讓永續不再只是口號，而是透過文化與環境教育，讓高雄成為充滿創意與永續價值的青年友善城市。

青年 柴山 品牌

