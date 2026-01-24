9度低溫照跑不誤 金門馬拉松健康休閒組熱鬧開跑近7千人參賽

2026年「第19屆金門馬拉松」今天清晨7時30分在金城田徑場鳴槍起跑，由健康休閒組率先登場，揭開賽事序幕，儘管氣溫僅9度，仍吸引來自兩岸四地近7千名跑者齊聚金門，用腳步迎接冬日晨光，展現全民運動的活力與金門馬拉松的國際魅力。

本屆賽事除全台跑者踴躍參與外，大陸也來了上千位跑者交流參賽，馬來西亞雪蘭莪金門會館的僑親也特別返鄉共襄盛舉，讓金門馬拉松成為串聯地方、僑界與國際交流的重要平台。

開幕儀式中，運動部政務次長鄭世忠、全民運動署長房瑞文、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、陳祥麟、金門體育會理事長歐陽儀雄、教育處長黃雅芬以及地方首長與體育界代表共同鳴槍，宣告休閒組正式起跑。健康休閒組分為健跑與健走兩類，從金城田徑場出發，沿浯江北堤、西海路與環島西路前進，途經牧馬侯祠等歷史地景，讓跑者在輕鬆節奏中飽覽河岸風光與金門小鎮日常。

主辦單位指出，今年休閒組約有6300人參賽，年齡橫跨1歲至94歲，親子同行、三代同跑的畫面隨處可見，不少跑者更是為隔日競賽組提前暖身，充分體現「全民、全齡運動」的精神。

抵達終點後，選手們領取大會特製玻璃瓶紀念酒，成為最具金門特色的完賽紀念品，終點區同時規劃歌舞表演、摸彩活動與在地美食補給，廣東粥、芋頭米粉湯、關東煮、刈包、現沖牛肉湯與紅豆紫米粥等一字排開，跑者只要憑號碼牌兌換券即可免費享用，在運動後暖身補能，也感受濃濃人情味。

其中，「等重高粱酒」摸彩活動再度成為全場焦點，由副縣長李文良抽出住在金寧鄉仁愛新邨、90歲高齡的歐月治奶奶幸運中獎，因身形嬌小，改由其兒子代為秤重，最終抱回7箱金門高粱酒，引來現場歡呼。

全民運動署長房瑞文致詞時表示，金門馬拉松連續19年舉辦實屬不易，明年將迎來第20屆，期盼縣府能與運動部、全民運動署深化合作，讓賽事規模與能見度再升級。他也透露，全民運動署今年將推動社區運動俱樂部、山海與聚落型運動計畫，以及多項新興運動政策，邀請地方政府與民眾共同參與。

副縣長李文良則指出，賽事籌備歷時已久，感謝各界與僑親支持，並祝福所有跑者在適宜的天氣下，平安、愉快完成賽事；他也提醒跑者留意自身安全，享受跑步過程，為金門馬拉松留下美好回憶。