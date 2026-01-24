屏東燈節主燈「山之光」點燈 四大燈區逛個夠
2026屏東燈節23日在縣民公園正式點燈，高達12公尺的主燈「山之光」，隨著四季樂章變換光影，呈現屏東母親大武山不同的樣貌，讓現場民眾讚嘆連連。縣長周春米表示，今年四大燈區超過40組燈飾，歡迎全國民眾一起到屏東賞燈。
今年屏東燈節共有4個燈區，包括縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔鄉龍頸溪畔客家燈區，形成一條流動的光影廊道。23日主燈「山之光」點燈，展現大武山一年四季的樣貌，也宣告為期45天的光影藝術饗宴正式開跑。
周春米表示，除有精彩燈區，24日晚間7點開幕大戲「屏東流」在縣民公園登場，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹等人攜手在地團隊共演，透過戲劇、舞蹈與流行音樂演繹屏東的山海記憶，最後還有180秒煙火秀，為演出掀起高潮。
另外今年馬年燈節小提燈「馬耀風情」，可在地上倒影出馬兒的投影意象，讓不少民眾搶著索取。縣府傳播暨國際事務處表示，春節期間於縣民公園、勝利星村及客家燈區，皆安排馬戲小品演出，增添節慶歡樂氣氛。
另外縣府規畫兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區；另一條由屏東轉運站發車直達客家燈區，民眾可多加利用。更多資訊可至「2026屏東燈節」官網、「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。
