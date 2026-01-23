快訊

一上架就搶光！好市多1老品牌點心獲好評 民眾一買好幾箱

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

鏈結島嶼信仰 馬祖擺暝文化祭2月27日開跑

中央社／ 連江縣23日電
連江縣年度宗教盛事「馬祖擺暝文化祭」將於2月27日開跑，3月1日（農曆正月十三）舉辦的「燒馬糧」儀式更是擺暝文化象徵性的祭典，民眾能近距離觀看神轎穿梭於重重鞭炮中。圖為2025年燒馬糧儀式。圖／中央社
連江縣年度宗教盛事「馬祖擺暝文化祭」將於2月27日開跑，3月1日（農曆正月十三）舉辦的「燒馬糧」儀式更是擺暝文化象徵性的祭典，民眾能近距離觀看神轎穿梭於重重鞭炮中。圖為2025年燒馬糧儀式。圖／中央社

以元宵慶典為中心的馬祖擺暝文化祭，是連江縣每年最大宗教活動，將於2月27日登場，由北竿芹壁境鐵甲元帥廟輪值主辦，除遶境祈福外，還有素人京劇表演、祈夢儀式等活動。

連江縣政府文化處今天發布新聞稿指出，「2026馬祖擺暝文化祭」將從2月27日（正月11日）起於北竿鄉登場，並以「守境納福．鐵甲迎喜」為主題，除呼應輪值主辦的芹壁境鐵甲元帥廟外，更象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福、護佑全島並串連北竿在地聚落文化場景。

文化處表示，擺暝文化祭承載馬祖百年來信仰，以及馬祖人「重元宵更勝過年」傳統，從2月27日的點燈儀式開始，涵蓋祭祀大典、北竿全島巡安大遶境、坂里燒馬糧、橋仔村「神與人的鏈結」，到3月17至18日的芹壁龍角峰祈夢儀式，完整展現馬祖獨特的「島嶼信仰鏈結文化」。

文化處強調，芹壁境鐵甲元帥廟以供奉青蛙神聞名，今年首度推出以此信仰為創作核心的「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，讓馬祖信仰以更親民形象走入民眾生活，並由該廟宇信徒擔綱演出素人京劇「珠簾寨」、「四郎探母」。

此外，文化處說，3月1日（正月13日）燒馬糧是馬祖擺暝文化象徵性祭典，民眾能近距離觀看神轎穿梭重重鞭炮中，還可手持祈福火把，共同燃燒糧草，祈求家宅平安、事業順遂。3月17日起（正月29日）的祈夢儀式，則可至龍角峰伍位靈公廟，上香後在廟內或閉目或靜坐，感受神明的啟示。

以元宵祭祀儀式為中心的2026馬祖擺暝文化祭，將於2月27日起在北竿鄉登場，以「守境納福．鐵甲迎喜」為主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福、護佑全島並串連北竿在地聚落文化場景。圖為往年活動盛況。圖／中央社（連江縣文化處提供）
以元宵祭祀儀式為中心的2026馬祖擺暝文化祭，將於2月27日起在北竿鄉登場，以「守境納福．鐵甲迎喜」為主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福、護佑全島並串連北竿在地聚落文化場景。圖為往年活動盛況。圖／中央社（連江縣文化處提供）

馬祖 信仰

延伸閱讀

百年擺暝再啟動 北竿芹壁接棒主辦、青蛙神IP首亮相

0050秒填息！211萬人瘋「無腦投資」已成信仰…專家揭密兩大關鍵

馬祖規劃馬年觀光活動 擺暝文化祭揭開序幕

馬祖年終大掃除 四鄉五島軍民齊心除舊布新

相關新聞

金門港旅運中心成新地標 陳福海就職3周年活動搶先亮相

金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，結合扎根零歲政令...

影／屏東辦消防繩索救援國際賽 各國消防猛男競攀爬

屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集台灣、香港、日本、泰國等地22支菁英救援隊伍同場競技，希望透過...

天候良好屏東蓮霧、蜜棗品質優 周春米：春節送禮首選

去年天候良好，屏東縣蓮霧及蜜棗產量及品質均優，縣府舉辦「優質蓮霧、蜜棗評鑑」，今天成績發表，農友黃國霖及潘志民分別獲得蓮...

百年擺暝再啟動 北竿芹壁接棒主辦、青蛙神IP首亮相

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動行程正式確認，將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。今年由...

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

高雄果嶺自然公園去年十月啟用，頗獲好評，近日公園內圓塔長出34根星芒般的紅刺，十分耀眼，市長陳其邁在臉書解謎，這是來自英...

2026屏東燈節4大燈區 萬年溪燈區9組燈飾勾勒光影溪畔之旅

2026屏東燈節將在今23日晚間在縣民公園正式點燈，其中四大燈區的萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳意象轉化為流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。