影／屏東辦消防繩索救援國際賽 各國消防猛男競攀爬

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集各國22支菁英救援隊伍同場競技。圖／消防局提供
屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集台灣、香港、日本、泰國等地22支菁英救援隊伍同場競技，希望透過擬真救援情境競賽，深化消防繩索救援專業，拓展國際實務交流，縣長周春米主持開賽儀式。

活動開始前，周春米與眾人向近日於基隆火災中殉職的消防局小隊長詹能傑默哀致意。她指出，透過這次競賽，不僅展現消防人員精湛的繩索救援技術，更能展現團隊協力合作的重要性，並期待透過競賽交流，累積寶貴的救援經驗。

HKRU香港繩索總會指揮官明湛杰表示，團隊為了這次賽事準備一年多，對參賽充滿期待，希望藉由國際交流精進繩索救援實力，將相關技術與經驗帶回香港，進一步強化當地的繩索救災能量。

日本FRAT指揮官TORU HAYASE表示，首次來到台灣參加國際賽事，目前團隊仍在持續成長階段。泰國PANTHER TEAM指揮官MS.Supitchaya Sornist表示，期待透過交流，學習到更多元的繩索救援方式。

消防局表示，這次賽事包括離島及多個國家隊伍前來參賽，不僅象徵屏東消防救援實力獲得國際肯定，也展現台灣消防與國際及外島救援體系緊密連結的成果，透過交流競賽讓消防人員觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，強化對複合型災害的應變能力。

屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集各國22支菁英救援隊伍同場競技。記者潘奕言／攝影
屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集各國22支菁英救援隊伍同場競技。圖／消防局提供
