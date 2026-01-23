天候良好屏東蓮霧、蜜棗品質優 周春米：春節送禮首選

去年天候良好，屏東縣蓮霧及蜜棗產量及品質均優，縣府舉辦「優質蓮霧、蜜棗評鑑」，今天成績發表，農友黃國霖及潘志民分別獲得蓮霧組與蜜棗組冠軍。縣長周春米頒獎，她說屏東蓮霧及蜜棗產季剛好在過年前後，無論送禮自用都是優質首選。

屏東蓮霧種植面積約1850公頃，產量居全台之冠，產期12月至2月；蜜棗種植面積約528公頃，產量全台第二，產期12月至3月。縣府舉辦評鑑，吸引蓮霧39組、蜜棗27組農友參加，昨日完成評鑑作業，今天公布頒獎。

評鑑由產、官、學三方專家依外觀、重量、風味、口感、包裝設計等項目進行綜合評比，最終選出冠、亞、季軍各1名及優勝5名。評審指出，由於去年天候良好，颱風影響不大，蓮霧及蜜棗的品質都不錯，讓評審很難給分，有不少遺珠。

蓮霧冠軍黃國霖表示，家族從祖父開始傳承到他已三代，他持續精進栽培方式，包括草生栽培、有機施肥，並導入智慧型裝置，可遠端控制灌溉系統且即時監測溫溼度，有效降低落果與寒害，讓果品品質更穩定。

蜜棗冠軍潘志民表示，去年氣候適宜讓蜜棗品質優良，他自行製作有機肥料來提升果品風味與植株抗性，並嚴格疏果「去蕪存菁」，確保每顆蜜棗都是最佳品質，也歡迎大家一起品嘗高樹優質蜜棗。

周春米表示，縣府舉辦果品評鑑，引導農民提升果品品質、建立分級與品牌概念，強化屏東果品「安全、安心、高品質」的市場形象；今年將禮盒包裝設計納入評比，讓水果禮盒兼具品質與美感。