快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

聽新聞
0:00 / 0:00

百年擺暝再啟動 北竿芹壁接棒主辦、青蛙神IP首亮相

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。圖／馬祖縣政府提供
馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。圖／馬祖縣政府提供

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動行程正式確認，將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。今年由北竿芹壁境天后宮擔綱輪值主辦，以「守境納福．鐵甲迎喜」為年度主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福，並串連北竿各聚落的信仰場景，完整展現馬祖獨特的「島嶼信仰鏈結文化」。

連江縣政府指出，擺暝文化祭承載馬祖百年信仰脈絡，不僅是宗教儀式，更是一條由神明、居民與自然環境交織而成的文化網絡，今年活動從點燈、祭祀、燒馬糧、橋仔村神人互動，到最終的芹壁祈夢儀式，呈現馬祖信仰如何深植於日常生活。

今年一大亮點，是首度推出「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，以芹壁獨有的蛙神信仰為創作核心，嘗試將傳統信仰轉化為具文化辨識度的視覺符號，拉近年輕世代與傳統信仰之間的距離。主辦單位表示，IP設計並非娛樂化，而是以尊重儀式精神為前提，讓信仰以新的形式被看見。

開幕當晚，正月十一（2月27日）將於芹壁村鐵甲元帥廟前廣場舉行點燈祈福儀式，象徵鐵甲元帥「亮甲守境」，為新一年點亮島嶼的第一道光，點燈儀式結束後，將以煙火點亮芹壁海岸，揭開文化祭序幕。

正月十二（2月28日）上午舉行祭祀大典，晚間則於北竿中正堂安排素人京劇演出《珠簾寨》，由鐵甲元帥信徒登台演出，成為今年擺暝文化祭的重要文化亮點之一；正月十四（3月2日）再推出《四郎探母》，並進行令旗交接，象徵信仰傳承。

正月十三（3月1日）於坂里境、白沙境登場的「燒馬糧」，被視為擺暝文化中最具象徵性的儀式之一，儀式源自敬奉白馬尊王坐騎，象徵對神騎奔走護境的感恩。今年除延續傳統燒馬糧儀式，也規劃火把祈願體驗與平安粥共享，讓民眾與旅客在儀式中實際走入島嶼生活。

正月十四白天，橋仔村將呈現被民俗學界稱為「最能看見馬祖神靈網絡」的信仰場景，以「神與人的鏈結」為主題，規劃求子、求平安、求功名、補運等多項宮廟體驗，呈現「三步見廟、五步遇神」的聚落樣貌。

正月十五（3月3日）則進入擺暝最熱鬧的高峰，由塘岐境、后澳境三大主祀廟宇聯合遶境，乩轎、鼓板、香陣與信徒隊伍穿梭街區，被視為馬祖「神與神鏈結」的重要象徵，也展現各境共同守護島嶼的信仰精神。

文化祭尾聲，將於3月17日至18日舉行「芹壁祈夢」儀式。參與者可於龍角峰伍位靈公廟上香祈願，靜心等待夢境或心靈回應。主辦單位指出，祈夢文化源自早期島民面對人生抉擇時的信仰實踐，如今成為擺暝文化中最具心靈深度的儀式，也為整個文化祭畫下安靜而深刻的句點。

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動相當多元。圖／馬祖縣政府提供
馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動將於2月27日盛大登場，活動相當多元。圖／馬祖縣政府提供
馬祖擺暝文化祭畫面撼動人心。圖／馬祖縣政府提供
馬祖擺暝文化祭畫面撼動人心。圖／馬祖縣政府提供
坂里大宅前方廣場，現場將發送100支火把給遊客，共同點燃主會場以紅磚圍起、直徑約4～5公尺的大馬糧，讓遊客深入感受在地文化特色。圖／馬祖縣政府提供
坂里大宅前方廣場，現場將發送100支火把給遊客，共同點燃主會場以紅磚圍起、直徑約4～5公尺的大馬糧，讓遊客深入感受在地文化特色。圖／馬祖縣政府提供

馬祖

延伸閱讀

台中神棍誆「嘿咻扭轉因果」硬上女信徒15年…判16年賠380萬

桌球／北港媽祖盃預賽今登場 媽祖駕臨板樹體育館安座賜福

0050秒填息！211萬人瘋「無腦投資」已成信仰…專家揭密兩大關鍵

馬祖規劃馬年觀光活動 擺暝文化祭揭開序幕

相關新聞

影／屏東辦消防繩索救援國際賽 各國消防猛男競攀爬

屏東縣今天起舉辦為期3天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，邀集台灣、香港、日本、泰國等地22支菁英救援隊伍同場競技，希望透過...

天候良好屏東蓮霧、蜜棗品質優 周春米：春節送禮首選

去年天候良好，屏東縣蓮霧及蜜棗產量及品質均優，縣府舉辦「優質蓮霧、蜜棗評鑑」，今天成績發表，農友黃國霖及潘志民分別獲得蓮...

百年擺暝再啟動 北竿芹壁接棒主辦、青蛙神IP首亮相

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動行程正式確認，將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。今年由...

金門港旅運中心成新地標 陳福海就職3周年活動搶先亮相

金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，結合扎根零歲政令...

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

高雄果嶺自然公園去年十月啟用，頗獲好評，近日公園內圓塔長出34根星芒般的紅刺，十分耀眼，市長陳其邁在臉書解謎，這是來自英...

2026屏東燈節4大燈區 萬年溪燈區9組燈飾勾勒光影溪畔之旅

2026屏東燈節將在今23日晚間在縣民公園正式點燈，其中四大燈區的萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳意象轉化為流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。