百年擺暝再啟動 北竿芹壁接棒主辦、青蛙神IP首亮相

馬祖年度重要民俗盛事「2026馬祖擺暝文化祭」活動行程正式確認，將於2月27日盛大登場，活動一路延續至3月18日。今年由北竿芹壁境天后宮擔綱輪值主辦，以「守境納福．鐵甲迎喜」為年度主題，象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福，並串連北竿各聚落的信仰場景，完整展現馬祖獨特的「島嶼信仰鏈結文化」。

連江縣政府指出，擺暝文化祭承載馬祖百年信仰脈絡，不僅是宗教儀式，更是一條由神明、居民與自然環境交織而成的文化網絡，今年活動從點燈、祭祀、燒馬糧、橋仔村神人互動，到最終的芹壁祈夢儀式，呈現馬祖信仰如何深植於日常生活。

今年一大亮點，是首度推出「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，以芹壁獨有的蛙神信仰為創作核心，嘗試將傳統信仰轉化為具文化辨識度的視覺符號，拉近年輕世代與傳統信仰之間的距離。主辦單位表示，IP設計並非娛樂化，而是以尊重儀式精神為前提，讓信仰以新的形式被看見。

開幕當晚，正月十一（2月27日）將於芹壁村鐵甲元帥廟前廣場舉行點燈祈福儀式，象徵鐵甲元帥「亮甲守境」，為新一年點亮島嶼的第一道光，點燈儀式結束後，將以煙火點亮芹壁海岸，揭開文化祭序幕。

正月十二（2月28日）上午舉行祭祀大典，晚間則於北竿中正堂安排素人京劇演出《珠簾寨》，由鐵甲元帥信徒登台演出，成為今年擺暝文化祭的重要文化亮點之一；正月十四（3月2日）再推出《四郎探母》，並進行令旗交接，象徵信仰傳承。

正月十三（3月1日）於坂里境、白沙境登場的「燒馬糧」，被視為擺暝文化中最具象徵性的儀式之一，儀式源自敬奉白馬尊王坐騎，象徵對神騎奔走護境的感恩。今年除延續傳統燒馬糧儀式，也規劃火把祈願體驗與平安粥共享，讓民眾與旅客在儀式中實際走入島嶼生活。

正月十四白天，橋仔村將呈現被民俗學界稱為「最能看見馬祖神靈網絡」的信仰場景，以「神與人的鏈結」為主題，規劃求子、求平安、求功名、補運等多項宮廟體驗，呈現「三步見廟、五步遇神」的聚落樣貌。

正月十五（3月3日）則進入擺暝最熱鬧的高峰，由塘岐境、后澳境三大主祀廟宇聯合遶境，乩轎、鼓板、香陣與信徒隊伍穿梭街區，被視為馬祖「神與神鏈結」的重要象徵，也展現各境共同守護島嶼的信仰精神。

文化祭尾聲，將於3月17日至18日舉行「芹壁祈夢」儀式。參與者可於龍角峰伍位靈公廟上香祈願，靜心等待夢境或心靈回應。主辦單位指出，祈夢文化源自早期島民面對人生抉擇時的信仰實踐，如今成為擺暝文化中最具心靈深度的儀式，也為整個文化祭畫下安靜而深刻的句點。