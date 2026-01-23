快訊

金門港旅運中心成新地標 陳福海就職3周年活動搶先亮相

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，陳福海也邀請夫人許梨羨一起上台感謝大家的支持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，結合扎根零歲政令宣導與幼兒園展演，呈現三年來在公共建設、社會福利與教育政策上的施政成果，也為旅運中心2月3日試營運暖身。

活動由金門烏克麗麗club、金湖國小及金沙國小附設幼兒園輪番帶來歌舞與主題劇場，孩子透過戲劇演繹品格教育及祖孫、親子情感，現場氣氛溫馨。陳福海表示，縣政推動不是冰冷的工程數字，而是每個家庭、孩子與長者的真實感受，孩子的笑容是縣政最珍貴的成績單。

會場設置「扎根零歲」宣導攤位，向家長說明托育補助、育兒津貼、婦幼照護與托育資源等政策。陳福海也強調，投資孩子就是投資金門的未來，縣府將成為年輕父母最堅實的後盾。

陳福海致詞時指出，金門雖是小島，卻同時擁有航空與海運兩個重要窗口，尤其面向中國大陸的海運角色格外關鍵；金門港旅運中心即將試營運，感謝前人打下基礎，未來期盼在穩健基礎上，推動更良性的交流與發展。他也提到，旅運大樓日前榮獲公共工程金質獎肯定，後續將逐步發展周邊環境，包括3月遊艇碼頭啟用，強化交通與觀光節點功能。

陳福海表示，旅運中心對金門未來影響深遠，不只是交通建設，更是金門迎向世界的重要門面，希望以金門人的精神與溫暖，迎接來自各地的旅客，「讓鄉親回家的路更順，也讓世界從這裡認識金門。」

縣府指出，三年來秉持「以人為本、世代共好」理念，持續推動友善育兒、長照服務升級、青年成家支持及交通建設，逐步建構具韌性與長遠承載力的發展基礎。縣府也將持續傾聽民意、穩健前行，與鄉親攜手為金門開啟下一階段發展篇章。

金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，縣長陳福海發放小福袋給民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，縣府團隊跟與會人員一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海就職滿三周年，縣府今日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動，與會人員一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門 陳福海

