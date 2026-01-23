金門縣長就職3週年 陳福海：讓旅運大樓迎接世界

快訊

中央社／ 金門23日電

金門港旅運中心即將試營運，金門縣長陳福海今天在就職3週年活動表示，旅運大樓對金門未來影響很大，「讓這棟大樓迎接全世界的好朋友來到金門，這就是金門的門面。」

金門小三通新建「金門港旅運中心」將在2月3日試營運，金門縣政府今天在旅運中心3樓舉辦金門縣長就職3週年「愛陪伴．世代同行．教育未來」活動。

陳福海出席致詞表示，金門是小島，不論台灣或世界各地旅客都可從航空窗口來到金門，而金門離中國大陸福建很近，海運面對中國的窗口也很重要，金門港旅運中心將試營運，感謝前人打下基礎，未來能與對岸有更好交流。

陳福海也說，旅運大樓日前拿到金質獎肯定，接下來會逐步發展周遭環境，包括3月遊艇碼頭即將啟用；他表示，旅運大樓對金門未來影響很大，盼用金門人的精神、溫暖，「讓這棟大樓迎接全世界的好朋友來到金門，這就是金門的門面。」

金門縣政府透過新聞稿表示，今天活動現場設置「扎根零歲」政令宣導攤位，向家長說明托育補助、育兒津貼、婦幼照護及托育資源等政策，此外，現場也包含縣政成果展示區，呈現3年來在公共建設、社會福利與教育政策上成果，包括支持青年成家及提升金門縣交通新格局等。

