高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

高雄果嶺自然公園去年十月啟用，頗獲好評，近日公園內圓塔長出34根星芒般的紅刺，十分耀眼，市長陳其邁在臉書解謎，這是來自英國藝術家Steve Messam在台灣的第一件作品，從哪個角度看都充滿療癒感。

陳其邁指英國藝術家 Steve Messam 以鮮豔粉紅色充氣裝置「冠」，為公園地標打造驚喜新造型，一共34個錐形尖刺，從10公尺高處向外放射，有民眾說像海星、冬日暖陽，清晨來跑步就像被溫暖包圍。

陳其邁表示，Steve Messam - Artist擅長以大型場域特定裝置詮釋環境，這次特別為果嶺圓塔量身創作，作品既是為圓塔加冕的實體冠冕，也是對這片自然空間的禮讚，這是Steve Messam藝術家在台灣的第一件作品，歡迎大家來果嶺公園與綠意、創意相遇。