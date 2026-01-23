快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
34根紅刺的冠型藝術裝置，成為果嶺公園新地標。圖／翻攝陳其邁臉書
34根紅刺的冠型藝術裝置，成為果嶺公園新地標。圖／翻攝陳其邁臉書

高雄果嶺自然公園去年十月啟用，頗獲好評，近日公園內圓塔長出34根星芒般的紅刺，十分耀眼，市長陳其邁在臉書解謎，這是來自英國藝術家Steve Messam在台灣的第一件作品，從哪個角度看都充滿療癒感。

陳其邁指英國藝術家 Steve Messam 以鮮豔粉紅色充氣裝置「冠」，為公園地標打造驚喜新造型，一共34個錐形尖刺，從10公尺高處向外放射，有民眾說像海星、冬日暖陽，清晨來跑步就像被溫暖包圍。

陳其邁表示，Steve Messam - Artist擅長以大型場域特定裝置詮釋環境，這次特別為果嶺圓塔量身創作，作品既是為圓塔加冕的實體冠冕，也是對這片自然空間的禮讚，這是Steve Messam藝術家在台灣的第一件作品，歡迎大家來果嶺公園與綠意、創意相遇。

網友對這個作品充滿想像，有人指像海膽，自由女神手上的火把，刺猬頭，也紛留言，讚Messam的作品一向大膽吸睛，並期待高市府向屏東農科借展的草間彌生大南瓜，也能盡早展出。

英國藝術家Steve Messam在台灣的第一件作品，落腳果嶺公園。圖／翻攝陳其邁臉書
英國藝術家Steve Messam在台灣的第一件作品，落腳果嶺公園。圖／翻攝陳其邁臉書

藝術家 陳其邁 英國

延伸閱讀

前金萬興宮關公殿開光 陳其邁揭幕大悲咒牆

影／柯志恩、賴瑞隆今起正面交鋒 跟陳其邁互動曝光

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

大場面來了！賴總統今幫陳亭妃、賴瑞隆掛競選綵帶 陳其邁觀禮

相關新聞

公基金不足或未設！高雄新舊樓無力修繕 公安風險增

高雄屋齡逾40年的集合式住宅達554棟，多數老舊大樓未設公共基金，無力面對高額修繕；新建大樓雖依法提撥基金，但比率過低，...

公安缺失重點項目！高雄大樓防火門更新 4年補助逾3000扇

高雄市8樓以上集合住宅依規定每3年須做公共安全檢查1次，經查，安全梯防火門損壞是主要缺失。工務局為提升這類集合住宅公共空...

影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

高雄土方之亂積極尋求解方，民眾發現，苓雅運動園區內以黑網覆蓋營建廢棄物有一段時日，近日覆網除去後內容物涵蓋磚塊、樹根及廢...

大同寶寶、小豬撲滿… 屏東演武場化身懷舊博物館

黑膠唱片、大同寶寶，屏東演武場化身懷舊博物館，屏東縣政府推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策...

2026屏東燈節4大燈區 萬年溪燈區9組燈飾勾勒光影溪畔之旅

2026屏東燈節將在今23日晚間在縣民公園正式點燈，其中四大燈區的萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳意象轉化為流...

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

高雄果嶺自然公園去年十月啟用，頗獲好評，近日公園內圓塔長出34根星芒般的紅刺，十分耀眼，市長陳其邁在臉書解謎，這是來自英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。