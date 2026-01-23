2026屏東燈節4大燈區 萬年溪燈區9組燈飾勾勒光影溪畔之旅

2026屏東燈節將在今23日晚間在縣民公園正式點燈，其中四大燈區的萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳意象轉化為流動光影，象徵奔向未來希望與力量，沿著萬年溪有9組燈飾，延伸至周邊重要節點「鼎昌號李宅」與「萬倉街」，帶領民眾展開一趟自然、生態與人文的光影旅程。

縣長周春米昨天晚間先來到萬年溪燈區開箱，主燈「騰光」以駿馬躍出水面的瞬間為創作靈感，透過聲光交織的動態演繹，呈現生命甦醒、能量迸發的畫面，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。

來自台南的李先生說，每年過年前夕最期待帶著家人到屏東賞燈，每年都有不同驚喜，唯一不變的是燈飾的細緻與精采，孩子們沉浸在繽紛燈色中，一邊走、一邊逛屏東市，和家人一起賞燈就是最簡單也最珍貴的幸福。

縣長周春米說，屏東燈節討論熱度年年攀升成為國人春節重要踩點，今年四大燈區，萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，沿溪打造9組燈飾並營造整體光環境，融合萬年溪自然生態與在地文化，試燈畫面曝光，社群平台引起回響，邀請全國民眾春節期間走訪屏東燈節，共享屏東溫暖與美麗。

周春米說，今年萬年溪燈區串聯「鼎昌號李宅」與萬倉街，「鼎昌號李宅」為屏東萬丹李氏家族老厝，因具建築與歷史價值，獲文化部補助進行修復，並配合燈節活動首次開放民眾參觀，讓更多人得以一窺老建築之美。

萬倉街台鐵橋下廊道燈飾作品「綿途」，邀集屏東公正國中、大同高中及屏東高中三所學校美術班創作，屏東夜市與街景為題，繪製特色燈籠，搭配五分車造型框架，彷彿乘坐小火車穿梭燈光與街景間的沉浸式體驗。

傳播暨國際事務表示，為深化燈節文化內涵，今年委託屏東縣愛鄉協會進行萬年溪沿線人文與歷史調查，轉譯為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，民眾可以循著地圖走讀萬年溪，不同角度認識孕育城市發展重要溪流。

傳播處表示，萬年溪燈區整體動線象徵「起步、努力、收成、圓滿」的光影軸線，訴說屏東綿延不息生命力，映照城市前行、邁向未來的願景。主燈「騰光」象徵生命甦醒與能量爆發；「滋養」與「舞光」呈現萬年溪孕育的生態力量與溪畔居民與土地共生的生活樣貌；旅程尾聲「果時」與「甜夢」作結，歲月累積而成豐收與對未來的美好想像。