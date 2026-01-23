公安缺失重點項目！高雄大樓防火門更新 4年補助逾3千扇

高雄市8樓以上集合住宅依規定每3年須做公共安全檢查1次，經查，安全梯防火門損壞是主要缺失。工務局為提升這類集合住宅公共空間防火設施，2年前啟動補助機制，其中安全梯防火門最高可補助1.5萬元進行更新，至目前已補助169件，改善3350扇防火門。

高雄市自2022年元旦起公告，「8樓至15樓集合住宅」應每3年1次，在第1季辦理建築物公共安全檢查及申報，提升公共空間防火避難設施、設備安全使用。

工務局建管處表示，從各大樓提送共用部分的改善計畫書發現，集合住宅主要缺失以安全梯的防火門損壞、安全梯設置門檻，或使用易燃材料裝潢等情形最常見。

建管處前年首度辦理缺失改善補助，包括安全梯防火門損壞更新每樘最高補助1.5萬元；門弓器及門把等五金配件更換每樘最高補助1千元；門檻拆除或施作斜坡每處最高補助1千元；安全梯拆除易燃材料每案最高補助1萬元，4改善項目合計最高可獲20萬元。

建管處說，補助計畫至去年12月截止，共185件大樓申請，經市府委託廠商調查實際需求後，總共補助169件大樓改善案。