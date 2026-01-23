公基金不足或未設！高雄新舊樓無力修繕 公安風險增

高雄屋齡逾40年的集合式住宅達554棟，多數老舊大樓未設公共基金，無力面對高額修繕；新建大樓雖依法提撥基金，但比率過低，且經常性支出與修繕支出放在同一帳戶相互排擠，造成公共基金嚴重不足，一旦遇上公安事故，易釀成危機。

建管處表示，市府為減輕大樓管委會修繕負擔，近年已補助6樓以上公寓大廈成立管理組織，也補助集合住宅改善公安缺失，以外牆修繕為例，近2年共補助1533萬元；去年底也邀相關公會開會，訂定長期修繕計畫機制，並建議中央修訂公寓大廈規約，訂定住戶應繳納公共基金的比率。

依據公寓大廈管理條例，起造人須按工程造價提列公共基金，1千萬元以下提撥比率為千分之廿，1千萬元至1億元為千分之十五，1億元至10億元為千分之五，專戶委由管委會管理或交付信託。

楠梓區一棟2年新成屋，由建商核撥180萬元作公共基金，但住戶反映，每月管理費收入雖近39萬元，扣掉保全、物業管理、垃圾清運、機電服務等一般性支出，結餘僅1萬多元，未來若大樓外牆需翻新、電梯損壞更換，動輒需百萬元，公共基金根本不足支應，住戶恐需額外分攤。

議員白喬茵更發現，老舊大樓未設公共基金，問題更嚴重，像鹽埕區七賢大樓去年火警，改善消防設備需花4600萬元，市府補助4200萬元，剩餘每戶收取1萬元才解決，但全市屋齡超過40年的集合式住宅達554棟，不可能逐棟補助，「老舊大樓是否要等到出事，才砸錢補助？」

她表示，公共基金不足，即便管委會欲調漲管理費挹注，卻須經區權會3分之2住戶出席、4分之3同意，實務上困難，反觀日本是由建商每坪提撥150元作公共基金，完工後提報長期修繕計畫，明列重大修繕項目，並將修繕、管理費帳戶分開，值得參考。

公寓大廈管理委員會交流協會無奈表示，全台法定核報工程價與實際造價嚴重脫鉤，因實際造價多出3至6倍，導致建商提撥的公共基金降低，甚或將建物修繕責任轉嫁給管委會。