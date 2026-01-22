快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛圍，今天在大武鄉舉辦圍爐活動，邀請12位長者共聚一堂。圖／老人福利關懷協會提供
社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛圍，今天在大武鄉舉辦圍爐活動，邀請12位長者共聚一堂。圖／老人福利關懷協會提供

台灣已邁向超高齡社會，台東偏鄉許多長者面臨孤單、生活困苦的困境。社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛圍，今天在大武鄉舉辦圍爐活動，邀請12名長者共聚一堂。

活動選在「依三山民宿」舉行，協會副理事長董永豪帶領長者寫春聯、製作鞭炮掛飾，並由「蔥薑蒜料理小廚」提供年菜。大武鄉公所鄉長王景昌及鄉民代表會主席也到場致意，為長者送上祝福。

71歲的黃婦平時獨居多年，她表示多年來鮮少見到這麼熱鬧的場景，對協會每月提供物資、陪伴與此次圍爐都感到十分感謝。

另77歲潘伯伯雖因年輕時工傷失明一眼，但仍專心寫下春聯，直呼「這是我自己寫的，要帶回家貼，希望新年快樂」。

協會表示，許多受關懷長者不僅清貧，且缺乏陪伴。舉辦圍爐活動不只是讓長輩感受年節氣氛，更希望透過社交互動重拾生活尊嚴。活動當天，協會出動車輛接送每位長者，現場氣氛溫馨熱鬧。

老人福利關懷協會在全台設有6個據點，每年服務約2000位弱勢長輩，目前正進行愛心年菜募集行動，仍有約四成缺口，呼籲社會大眾踴躍捐助，共同為偏鄉長者送暖。

社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛圍，今天在大武鄉舉辦圍爐活動，邀請12位長者共聚一堂。圖／老人福利關懷協會提供
社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛圍，今天在大武鄉舉辦圍爐活動，邀請12位長者共聚一堂。圖／老人福利關懷協會提供

偏鄉 鄉長 春聯 長輩 台東

延伸閱讀

台中市獅子會寒冬送暖18年 獨居長者提前圍爐

蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」 助逾200戶家庭不挨餓

外送平台搶攻年節商機 特力屋上線Uber Eats foodpanda主打微型年菜

陸配替大陸統戰台灣新住民被控加深對立 國安局關鍵報告讓她重判8年

相關新聞

基隆颱風假標準改變 採分區判定、分層啟動

極端降雨頻率增加，基隆9成以上屬山坡地形，民眾通勤仰賴山區及沿海道路，基隆市正擬「天然災害停止上班及上課作業辦法」補充作...

老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味

台灣已邁向超高齡社會，台東偏鄉許多長者面臨孤單、生活困苦的困境。社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛...

因颱風受損封閉2年　花蓮瑞穗露營區整修後將開放

花蓮瑞穗露營區2年前因颱風康芮受創，東管處封閉園區，斥資新台幣近百萬元整修，優化營區、提供無障礙設施等，今年1月順利委外...

遮雨木棚、寵物友善 瑞穗露營區煥新農曆年前迎客

花蓮瑞穗露營區歷經2024年康芮颱風重創後全面整修，占地約1.5公頃的開闊綠地已煥然一新，有29座有頂營位、8座無頂營位...

宜蘭友愛大樓地下室鋼筋外露 縣府限期改善

宜蘭市舊城東路上的友愛大樓（原友愛百貨）是全縣第一家百貨公司，是許多宜蘭人心中回憶，現已轉型休閒商業大樓，有民眾發現地下...

蘭嶼船票補助大改制...鄉庫透支466萬 新規將上路引民怨

台東蘭嶼鄉民搭船或客輪，船公司業者會先扣補助款450元，不過，去年5月1日試辦新制措施後，問題層出不窮，甚至年度補助已透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。