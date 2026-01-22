老人福利關懷協會送暖 台東12名長者圍爐體驗久違年味
台灣已邁向超高齡社會，台東偏鄉許多長者面臨孤單、生活困苦的困境。社團法人中華民國老人福利關懷協會為了讓長者感受過年節慶氛圍，今天在大武鄉舉辦圍爐活動，邀請12名長者共聚一堂。
活動選在「依三山民宿」舉行，協會副理事長董永豪帶領長者寫春聯、製作鞭炮掛飾，並由「蔥薑蒜料理小廚」提供年菜。大武鄉公所鄉長王景昌及鄉民代表會主席也到場致意，為長者送上祝福。
71歲的黃婦平時獨居多年，她表示多年來鮮少見到這麼熱鬧的場景，對協會每月提供物資、陪伴與此次圍爐都感到十分感謝。
另77歲潘伯伯雖因年輕時工傷失明一眼，但仍專心寫下春聯，直呼「這是我自己寫的，要帶回家貼，希望新年快樂」。
協會表示，許多受關懷長者不僅清貧，且缺乏陪伴。舉辦圍爐活動不只是讓長輩感受年節氣氛，更希望透過社交互動重拾生活尊嚴。活動當天，協會出動車輛接送每位長者，現場氣氛溫馨熱鬧。
老人福利關懷協會在全台設有6個據點，每年服務約2000位弱勢長輩，目前正進行愛心年菜募集行動，仍有約四成缺口，呼籲社會大眾踴躍捐助，共同為偏鄉長者送暖。
