快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

改善霧季交通安全 連江縣府全面增設標誌標線

中央社／ 連江縣22日電
每年3至6月為馬祖霧季，由於島嶼地形連續彎道多且無紅綠燈，連江縣政府特別針對多霧路段設置輔助用道路標線號誌，並應用自動感應技術，讓輔助標示於感應車輛行經時會自動亮燈，提升道路警示功能。圖／中央社
每年3至6月為馬祖霧季，由於島嶼地形連續彎道多且無紅綠燈，連江縣政府特別針對多霧路段設置輔助用道路標線號誌，並應用自動感應技術，讓輔助標示於感應車輛行經時會自動亮燈，提升道路警示功能。圖／中央社

連江縣每年3月起進入霧季，濃霧常造成用路人視線不佳而導致事故。縣府去年起透過改善與增設標誌標線等，提升道路警示功能，盼能改善霧季期間交通安全。

連江縣政府交通旅遊局交通管理科長陳秉樑今天告訴中央社記者，馬祖3至6月為霧季，縣內島嶼地形連續彎道多且無紅綠燈，加上還是藍眼淚觀光旺季，為避免用路人因大霧與不熟悉道路造成意外，故向內政部國土管理署爭取補助，針對各鄉多霧路段，設置輔助用道路標線標誌。

陳秉樑說，標誌設置以直觀為重點，除加大路面的「慢」等耐久型輔用圖示外，更應用自動感應技術，當車輛行經多霧路段時，路緣標示與道路兩旁輔助標示會自動亮燈，提醒用路人注意。

陳秉樑指出，此次設置的多霧路段，包括南竿鄉中央大道、介壽路廣場、濱海大道；北竿鄉環島北路、環島東路口與連續彎道、北竿大道、壁山路；東引鄉北澳路、南澳路、中正路、中清路；莒光鄉青帆村、有容路、中興路。

陳秉樑說，多霧路段工程已於去年底全數完工，搭配建置中的智慧交通安全防護計畫，可望有效改善縣內交通事故肇事率，提供民眾更安全的道路環境。

標誌 交通事故 馬祖 紅綠燈 南竿

延伸閱讀

點亮馬年！雲林高鐵站前大道、農博迎賓花燈 雲林門面更美麗

「非常寒冷」範圍擴大！15縣市低溫特報10度以下 凍到明天晚上

連江縣徵觀光創意短影音 總獎金新台幣30萬元

兩馬小三通取消敬老票 民眾認為形同漲價

相關新聞

影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

高雄土方之亂積極尋求解方，民眾發現，苓雅運動園區內以黑網覆蓋營建廢棄物有一段時日，近日覆網除去後內容物涵蓋磚塊、樹根及廢...

最新數據！高雄失業率蟬聯六都最低 勞工局：高科技產業帶動就業

行政院主計總處今天公布2025年下半年總體失業率，高雄市總體失業率3.2％，全年失業率同為3.2％。高市勞工局表示，招商...

改善霧季交通安全 連江縣府全面增設標誌標線

連江縣每年3月起進入霧季，濃霧常造成用路人視線不佳而導致事故。縣府去年起透過改善與增設標誌標線等，提升道路警示功能，盼能...

前金萬興宮關公殿開光 陳其邁揭幕大悲咒牆

已有278年歷史的高雄市前金萬興宮，今天舉行新建「關公殿」開光安座大典。高雄市長陳其邁親臨現場，與立委賴瑞隆、柯志恩及主...

高捷橘線O9站聯開案簽約 聯上投入65億元打造捷運共構宅

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將結合捷運、運動與生活機能，投入65億打造2棟22層住商...

大同寶寶、小豬撲滿… 屏東演武場化身懷舊博物館

黑膠唱片、大同寶寶，屏東演武場化身懷舊博物館，屏東縣政府推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。