影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
三民運動中心施工過程產生的工程剩餘土石方堆置在空地上，水利局說，最快下個月可去化完成。記者徐白櫻／攝影
高雄土方之亂積極尋求解方，民眾發現，苓雅運動園區內以黑網覆蓋營建廢棄物有一段時日，近日覆網除去後內容物涵蓋磚塊、樹根及廢土，車輛出入或強風吹拂導致塵土飛揚；三民運動中心也有大量土方堆置引起關注。高市府表示，兩處廢土皆屬公共工程營建廢棄物及餘土，近期將陸續移除去化。

高雄市投入總經費34.06億元規畫15座運動中心，苓雅及美濃等運動中心陸續開放使用。去年爆發廢土無處可去問題後，捷運橘線苓雅運動園區站旁空地堆置大量營建混合物，尚未完工啟用的三民運動中心旁空地也有兩大堆工程餘土，大車出入帶來揚塵。

新工處說明，施作人行道、道路拓寬等開闢工程，另外公園處也在施作具滯洪功能的「O9滯洪公園」，目前暫置約8500立方的營建廢棄物；營建土方都是暫置在工區內，陸續運往南星計畫的港區整地去化，預計3月可以清除完畢。

「可以共體時艱，但市區放廢土不好看！」苓雅區福西里民說，土方堆置地點緊鄰捷運站出口及大馬路，未緊鄰住家，所以沒有明顯感受空汙或生活品質受到很大影響，不過畢竟是市區精華地帶，能運走還是要運走。

三民運動中心預計6月完工啟用，施作過程產生的土方也暫置在園區空地。水利局表示，現場堆置的土方是代辦運動中心工程剩餘土石方，總數約1400立方公尺土方，最快下個月可以去化完成。

市議員蔡金晏說，為讓公共建設順利進行，土方暫置是不得已的作法，必須做好空汙、水汙等基本環境維護工作，不能影響居民生活。

三民運動中心施工過程產生的工程剩餘土石方暫置在左側空地，水利局說，最快下個月可去化完成。記者徐白櫻／攝影
高捷橘線苓雅運動園區站旁堆置大量營建混和廢棄物，預計送往南星計畫區整地去化。記者徐白櫻／攝影
高捷橘線苓雅運動園區站旁堆置大量營建混和廢棄物，預計送往南星計畫區整地去化。記者徐白櫻／攝影
高捷橘線苓雅運動園區站旁堆置大量營建混和廢棄物，對面就是苓雅運動中心。記者徐白櫻／攝影
運動中心 廢棄物 公共工程

