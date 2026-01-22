聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄兩處運動中心成土石方暫置場 大車出入塵土飛揚
高雄土方之亂積極尋求解方，民眾發現，苓雅運動園區內以黑網覆蓋營建廢棄物有一段時日，近日覆網除去後內容物涵蓋磚塊、樹根及廢土，車輛出入或強風吹拂導致塵土飛揚；三民運動中心也有大量土方堆置引起關注。高市府表示，兩處廢土皆屬公共工程營建廢棄物及餘土，近期將陸續移除去化。
高雄市投入總經費34.06億元規畫15座運動中心，苓雅及美濃等運動中心陸續開放使用。去年爆發廢土無處可去問題後，捷運橘線苓雅運動園區站旁空地堆置大量營建混合物，尚未完工啟用的三民運動中心旁空地也有兩大堆工程餘土，大車出入帶來揚塵。
新工處說明，施作人行道、道路拓寬等開闢工程，另外公園處也在施作具滯洪功能的「O9滯洪公園」，目前暫置約8500立方的營建廢棄物；營建土方都是暫置在工區內，陸續運往南星計畫的港區整地去化，預計3月可以清除完畢。
「可以共體時艱，但市區放廢土不好看！」苓雅區福西里民說，土方堆置地點緊鄰捷運站出口及大馬路，未緊鄰住家，所以沒有明顯感受空汙或生活品質受到很大影響，不過畢竟是市區精華地帶，能運走還是要運走。
三民運動中心預計6月完工啟用，施作過程產生的土方也暫置在園區空地。水利局表示，現場堆置的土方是代辦運動中心工程剩餘土石方，總數約1400立方公尺土方，最快下個月可以去化完成。
市議員蔡金晏說，為讓公共建設順利進行，土方暫置是不得已的作法，必須做好空汙、水汙等基本環境維護工作，不能影響居民生活。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言